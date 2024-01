Giulia De Lellis in vacanza in Messico si regala già il primo topless del 2024 a gennaio: guarda

E’ nello Yucatan con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta e alcuni amici

Giulia De Lellis è entusiasta della sua vacanza in Messico. E’ nello Yucatan con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta e alcuni amici, esplora con tanta curiosità lo stato famoso per le spiagge incontaminate sul Golfo del Messico e le rovine maya. Sul social condivide moltissimo dei giorni spensierati. L’influencer 27enne si fa vedere in forma top in bikini, poi però toglie il pezzo di sopra e così regala già il primo topless del 2024 a gennaio appena iniziato.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sorride felice. Davanti a tanta bellezza della natura e a un mare cristallino non riesce a resistere: si sfila il reggiseno del costume due pezzi e si lascia immortalare sensuale e intrigante.“Tulum voto 10. C’è un’acqua folle, pulitissima… Non tornerei a casa”, scrive euforica.

La De Lellis è in Messico che ha trascorso il Capodanno. Alloggia un un resort extra lusso immerso nel verde. Col compagno, a cui è legata dall’estate 2020, e la sua allegra compagnia si sposta spesso per visitare ogni luogo celebre del posto. Nel salutare il 2023, rivolgendosi all’anno appena passato, ha scritto: “Mi hai rotto il cuore tante volte ma ti lascio andare con amore. Amore: l’unica cosa che neanche il tempo mi porterà via…Per sempre”.

Impegnata con il suo brand beauty, Audrer, nelle tante campagne a cui presta il volto, Giulia è tornata anche in tv, alla conduzione di Amore alla prova, nuovo programma su Real Time. A Vanity Fair su Carlo ha detto recentemente: “E’ un uomo intelligente e sa che, come avrò un futuro e un presente, ho avuto un passato così come lo ha avuto lui”. E’ serena, ha svelato: “Bloccherei il tempo adesso perché sono in una fase molto bella della mia vita. Ma allo stesso tempo non vedo l'ora di scoprire cosa succederà”.