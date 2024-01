Il cantante Ultimo e la figlia di Heather Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo, sempre più innamorati: vacanza di coppia sulla neve

Il 27enne e la 23enne, insieme dal marzo 2021, sono più felici che mai

Dopo le Maldive i due vanno a sciare: sono inseparabili ormai

Non si lasciano neanche per un secondo. Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi, sono sempre più innamorati. I due si regalano un inizio anno ad alta quota con una splendida vacanza di coppia sulla neve. Il cantante 27enne e la 23enne si divertono un mondo. Sono sorridenti e abbronzati: prima della montagna, infatti, si sono concessi una settimana super romantica alle Maldive.

Solitamente discreto, geloso della sua privacy, Ultimo stavolta fa uno strappo alla regola. Pubblica su Instagram un post accompagnato da tante foto che raccontano il soggiorno in settimana bianca. E’ con la fidanzata, con cui ha ufficializzato la relazione a marzo del 2021. “Sto mondo è un posto senza alibi. Per fortuna tu lo abiti”, scrive, dedicando le sue parole a Jacqueline. La ragazza, stilista, influencer e attrice, replica teneramente: “Amore vedi non sei più sooooooooooloooooo”.

L’artista romano è entrato nel cuore della Di Giacomo, da quel momento lui e Jacqueline sono inseparabili. A settembre scorso lei, condividendo uno scatto al tramonto con Ultimo, aveva sottolineato il sentimento che li lega: “L’Amore non è un gigante cuore rosso… è sfumature di colori che cambiano continuamente forma. Non è solo risate a letto ed occhi lucidi, è anche sguardi e silenzi che col tempo si imparano ad ascoltare e rispettare. E' regalare una parte di sé senza pretendere nulla in cambio. E’ percorrere questo strano viaggio insieme, dando spazio al nostro crescere, imparando a far camminare mano nella mano tutte le future versioni di noi… Mi hai insegnato questo tu”.

Jacqueline sorride a questo 2024 che la vedrà all’esordio da attrice. Ha recitato in un progetto tv, “Never Too Late”, una serie prodotta da propaganda Italia e Rai Fiction. E’ stata sul set in autunno, a metà ottobre, quando le riprese sono terminate, sul social ha fatto sapere: “E’ finito il primo viaggio davanti la cinepresa. E’ stato favoloso. Ho conosciuto persone fantastiche, sentendomi finalmente parte di qualcosa".

"Grazie a Salvatore de Chirico e Lorenzo Vignolo (i registi, ndr) per il primo SÌ della mia vita, e a tutti quelli dietro la macchina che hanno reso possibile il progetto... - ha continuato la Di Giacomo - Mi avete insegnato tanto, dandomi la possibilità di essere me stessa ed esprimermi creativamente senza filtri. Sal, ogni volta che, dopo un take ti guardavo e facevo no con la testa per il timore di non essere stata abbastanza, un tuo abbraccio e sorriso sono stati il mio migliore amico. La paura è dalla mia parte, come dici tu. Ed è lei ad avermi fatta crescere a livello artistico, ma sopratutto umano. Katerina, grazie sopratutto a te per avermi permesso di scappare da Jacqueline per un po’, è stato bello”.