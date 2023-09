''Ero scioccata e arrabbiata'': Chiara Ferragni svela la verità sulla crisi vissuta quest'anno con Fedez

Il rapper alla moglie: “Ti ho rovinato uno dei momenti più alti della tua carriera”

Liti e lacrime per i due, che hanno scricchiolato, andando a un passo dall’addio

Rabbia e tantissime lacrime. I due hanno scricchiolato pericolosamente, andando a un passo dall’addio. Chiara Ferragni svela la verità sulla crisi vissuta quest’anno con Fedez. “Ero scioccata, arrabbiata”, rivela nella puntata Speciale Sanremo di The Ferragnez, finalmente in onda su Prime Video. Negli ultimi dieci minuti dell’episodio accade tutto. Quando scorrono i titoli di coda non ci sono ancora soluzioni per la coppia. Sei mesi dopo, ora, la 36enne e il 33enne, genitori di Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, stanno ancora insieme. Non si sa, però, quando tutto questo li abbia segnati…

Chiara durante Sanremo è ansiosa, piange spesso. Vuole farcela. I giorni al festival scorrono e si arriva al gran finale. "Io in questo momento non sono lucido, sono molto stanco", dice Fedez quando entra al Teatro Ariston. "Cercherò di causare meno danni possibili rispetto a quelli che ho probabilmente già fatto”, aggiunge. Esibendosi sulla nave da crociera due giorni prima ha già attaccato duramente il governo: si parla soprattutto di lui.

La Ferragni sul palco è sorridente, ma accade in patatrac: il marito bacia Rosa Chemical davanti a tutti. I social impazziscono e si grida allo scandalo. I due durante la pubblicità litigano davanti ad Amadeus e dietro le quinte. "E' stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me e non ero lucido, ecco", chiarisce ora Fedez. "In quella settimana ero più agitata di quello che poteva fare lui, per questo gli avevo chiesto di essere lì per me, senza che potesse fare niente che potesse agitarmi. Essere orgoglioso di me, applaudirmi. Lui mi ha detto di sì, ma non è stato così", sottolinea lei oggi.

L’episodio mostra tutto, finalmente. Il rapper raggiunge Chiara che lo rimprovera: "Ma l'hai limonato?". "Mi ha messo lui la lingua in bocca", risponde Fedez. "Menomale che non dovevi fare niente", ribatte lei. Amadeus cerca di calmare gli animi. "Mi spiace", le dice il marito. "Ti avevo detto di non far casini…”, lo rimprovera la Ferragni. "Puoi non arrabbiarti con me?”, le sottolinea lui.

L’influencer va in camerino e sbotta col suo staff: "Che due cogl*oni, non lo possiamo portare da nessuna parte proprio...". Il suo make up artist, Manuele Mameli, ipotizza che tutto fosse in realtà programmato, Chiara pensa di no. Ma in un video scoprirà invece l’amara verità: Fedez e Rosa si erano accordati. "Mi ha fatto ancora più male di quello che potesse immaginarmi”, rivela la Ferragni.

Sanremo finisce, Chiara festeggia, Fedez però non rimane: “Voglio solo andare via”. La moglie ci rimane male e a distanza di tempo nella serie rivela: “Lui si è reso conto di quanto ero scioccata e arrabbiata ma è stato l'unico che non è riuscito a starmi vicino. Ci sono tante cose che potrebbe fare per sistemare le cose però deve partire da lui”.

”E' stato difficile tornare su quel palco senza tremare. Tutti i giorni ho sentito tantissimo affetto intorno a me. Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c'è riuscito, è stato difficile - racconta Chiara - Sono fiera del Sanremo che ho fatto. Gli aveva chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer. Lui da artista può fare quello che vuole. Come compagno, volevo solo il suo supporto. Mi spiace solo a livello emotivo che chi doveva tranquillizzarmi mi ha messo solo più paura".

Nell’ultima scena i due si ritrovano dopo un mese sul divano di casa. Dopo Sanremo si sono presi una pausa anche dai social. "Ti ho rovinato uno dei momenti più alti della tua carriera e questo è innegabile”, dice Fedez. "Mi sono sentita tradita nella fiducia, perché sapevi quanto ci tenevo”, replica Chiara. “Io devo elaborare una cosa importante che mi è successa e non è semplice”, le chiarisce il marito, parlando del cancro avuto. Poi aggiunge: “Io sto facendo un percorso per ricucire il rapporto con te, per vivere meglio la coppia e la nostra famiglia”. Scorrono i ttoli di coda e si arriva a oggi: i Ferragnez sono ancora insieme e resistono. Chissà se, però, ci sono ancora crepe nel loro rapporto.