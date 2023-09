La 51enne svela che le piacerebbe fare una sorta di Casa Vianello con marito Fabio Caressa

Il sogno è Sanremo da co-conduttrice, quando la figlia Matilde sarà tra i concorrenti

Benedetta Parodi torna in tv con Bake Off Italia, che conduce su Real Time dal 2013. Al Corriere della Sera, in una lunga intervista, racconta il momento più brutto della sua vita. “Mi fa male solo parlarne, non riesco a metabolizzare”, confessa la 51enne.

''Mi fa male solo parlarne, non riesco a metabolizzare'': Benedetta Parodi racconta il momento più brutto della sua vita

La conduttrice si mette a nudo tra famiglia e lavoro. Quando le viene chiesto il momento più brutto, svela: “La morte di mio padre: non ero pronta e non l’ho digerita nemmeno adesso. Non riesco a metabolizzarla, mi fa male solo parlarne. E non riesco a spiegarlo a mia madre”. Il più bello è stato, invece, “La nascita dei miei figli, è troppo banale?”. Li ha avuti con tre cesarei.

Mamma di Matilde, 21 anni, Eleonora, quasi 19, e Diego, 14, della maggiore che ha inciso il suo primo singolo e sogna da cantante, Benedetta dice: “Ha lavorato tanto, ha studiato. Da quando aveva 7 anni, un po’ come me con Sophia Loren, voleva cantare. Io le regalavo microfoni di tutti i tipi: prima quelli rosa di plastica, poi più professionali. Adesso che siamo di fronte al risultato tangibile del suo lavoro siamo tutti emozionati”.

La 51enne svela che le piacerebbe fare una sorta di Casa Vianello con marito Fabio Caressa

La Parodi passa alla secondogenita: “A lei piace la parte autorale del lavoro in televisione. Viene spesso con me sul set, ma mica per vedere la mamma: le piace la regia”. E’ la volta del terzogenito: “Lui è la mente matematica della famiglia. Ed è l’unico cui piace cucinare. Meno male: in tv di persone che cucinano ce ne sono già troppe!”.

Con la sorella Cristina c’è grande feeling, mai competizione: “Lei è la meno competitiva del mondo, anche se ha giocato a tennis e l’agonismo le piace. Ho imparato da lei come ci si comporta”.

Benedetta e Fabio con le due figlie Matilde, 21 anni, ed Eleonora, 18. C'è pure Diego, il terzogenito di 14 anni, non in foto

Benedetta ha un sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe fare una sorta di Casa Vianello con mio marito Fabio”. Nel 2024 festeggeranno 25 anni di matrimonio. Per loro mai vere crisi: “Momenti di incaz*ature sì, il lavoro frenetico e le cose non dette possono innescare periodi di incomprensione anche di un paio di mesi. Poi uno dei due cede e si resetta. In genere è Fabio”. Poi c’è Sanremo. “Ci sono stata una volta per Fazio, con mia sorella. Ricordo con terrore la scalinata: per fortuna la Littizzetto fu molto carina e mi venne incontro. Se proprio devo sognare in grande, mi piacerebbe fare la co-conduttrice quando ci sarà la mia Matilde che canta”, confida.