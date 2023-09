Cecilia Rodriguez sfila in abito da sposa: prove generali in vista delle prossime nozze con Ignazio Moser

La 33enne protagonista della sfilata Atelier Emé: è splendida in bianco

Presso lo spazio di via Watt a Milano l’argentina incanta tutti in passerella con la collezione Opera Prima

I fiori d’arancio con fidanzato 31enne arriveranno, non a ottobre 2023, come i due avevano inizialmente annunciato, ma tra la primavera ed estate 2024. Così hanno detto. Intanto Cecilia Rodriguez fa le prove generali in vista delle prossime nozze con Ignazio Moser. Sfila in abito da sposa e raccoglie gli applausi del pubblico.

La 33enne è la protagonista della sfilata Atelier Emé, brand molto gettonato tra le vip. Presso lo spazio di via Watt a Milano l’argentina incanta tutti in passerella con alcuni capi della collezione Opera Prima. A osservare lei e le altre indossatrici tante celebrità: tra le ospiti le sorelle Chiara, Francesca e Valentina Ferragni, insieme alla madre Marina Di Guardo, Paola Turani, Giulia Salemi, Anna Safroncik, Bianca Atzei, Cristina Parodi.

Chechu è favolosa in bianco. In prima fila c’è mamma Veronica Cozzani ad ammirarla e riprenderla con il suo smartphone. Sembrerebbe non essere tra i presenti la sorella Belen. I gossip raccontano di un presunto litigo tra le due, ma non vi è alcuna certezza a riguardo.

Anche il fidanzato Nacho, pur condividendo nelle storie alcune foto di Ceci vestita da sposa, non sembrerebbe essere alla sfilata. Forse preoccupato: lei potrebbe emozionarsi troppo nel vederlo nel parterre.

La Rodriguez è incantevole. Cammina soavemente, pronta per il grande giorno. Il matrimonio non è ancora arrivato. Il motivo lo aveva svelato sia in un’intervista che nelle sue IG Stories. “Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro - aveva spiegato - Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.