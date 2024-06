La 37enne condivide tante foto in cui sorride, ma molti parlano di ‘occhi tristi’

Stando agli ultimi gossip il rapper avrebbe scelto per la separazione gli stessi legali della Blasi

Chiara Ferragni non rimane in città. Va via da Milano mentre l’ex marito Fedez è in città con la sua nuova fiamma, la giovane fidanzata francese Garance Authié. La fashion blogger fugge al mare. La 37enne torna in Versilia e posta tante foto in cui si fa vedere con i suoi super look e sorridente, quasi eccessivamente raggiante. Molti dicono che stia fingendo, che i suoi occhi siano in realtà “tristi”. I tanti sul social commentano: “Nuova strategia: far finta che tutto vada bene e dispensare sorrisi falsi aspettando commenti come ‘sei rinata’, ‘non ti sei persa niente’…”. E concludono lapidari: “Il sorriso più falso del web”.

Chiara Ferragni via da Milano mentre Fedez è in città con la giovane fidanzata francese: l'influencer fugge al mare, ecco dove

L’imprenditrice digitale non replica. Rimane in silenzio. Intanto i rumors sulla separazione da Federico, da cui ha avuto Leone, 6 anni, e Vittoria, 3, si susseguono. Stando a Novella 2000 il 34enne per il divorzio avrebbe sceltogli stessi avvocati di Ilary Blasi nel processo contro Francesco Totti: Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. Chiara si è invece affidata a Daniela Missaglia.

La 37enne torna in Versilia

La fashion blogger prende il sole in spiaggia

E’ stata proprio quest’ultima a smentire le voci sul mantenimento chiesto da Chiara, quei 40mila euro al mese che avevano scandalizzato molti. Ha chiesto senza mezzi termini lo stop a “le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni".

Parrebbe che, per il bene dei pargoli, sia lei che Lucia desidererebbero un accordo consensuale. Senza darsi così battaglia in tribunale e magari uscirne con le ossa rotte.