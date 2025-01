L’influencer 37enne fa chiarezza sulla mega magione sul Lago di Como

La trattativa è assolutamente riservata: è stata messa in vendita a giugno 2024

Non le appartiene. Chiara Ferragni parla di Villa Matilda, così chiamata in onore del suo adorato bulldog francese che non c’è più. L’influencer 37enne fa sapere che non è mai stata sua. Tra i commenti sul social, rispondendo a un follower, rivela: "Era del mio ex marito che la sta vendendo”. La mega magione sul lago di Como, nella tenuta di Pognana Lario, costata 5 milioni di euro nell’ottobre 2023, è stata pagata solo da Fedez.

Chiara Ferragni parla di Villa Matilda e fa sapere che non è mai stata sua: ''Era del mio ex marito e la sta vendendo''

Il rapper l’ha messa a giugno 2024 e non vede l’ora, pare, di liberarsene. La Ferragni a un utente che le domanda che fine abbia fatto la sua bella casa sul lago di Como, ribatte: “Era la casa del mio ex marito e la sta vendendo”. Chiude ‘la pratica’ così. E’ lapidaria.

Villa Matilda al momento non trova un compratore. La superficie di circa 470 mq è distribuita su più livelli e si compone di ben quindici stanzeIl progetto è stato curato dallo studio di interior decor 13.1 degli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, il primo amico fraterno di Chiara.

L’influencer 37enne fa chiarezza sulla mega magione sul Lago di Como

Il corpo principale della lussuosa abitazione ha una superficie di circa 300 mq ed è disposto su due livelli: al piano terra c’è l'ampia zona giorno con sala da pranzo, il soggiorno, la zona pranzo , una cucina e un bagno per gli ospiti. Al piano superiore si trovano due bagni con doccia e tre camere da letto. La camera padronale è collegata ad un ulteriore locale adibito a cabina armadio. Tutte le stanze si affacciano sul lago.

La trattativa è assolutamente riservata: è stata messa in vendita a giugno 2024

Lo spazio esterno ha un giardino circostante di circa 1350 mq, con piccola cascata naturale, l'area relax e la zona pranzo dietro la piscina a sfioro. C’è pure una dependance di circa 50 mq, un garage doppio, la darsena con locale di servizio, la boa ad uso esclusivo ed una barca costruita su misura per la darsena della proprietà. Per arrivare a Villa Matilda o si cammina su una stradina in discesa collegata alla strada principale o, molto più comodo, via barca dal lago.