Miss Claudia di 'Avanti un Altro', cognata di Sonia Bruganelli, torna nello show di Bonolis a quasi 4 mesi dal parto: guarda

Ha smentito tutti quelli che dicevano che, forte della sua laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, con l’idea di completare quanto prima la Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, avrebbe detto basta, complice anche la nascita della sua prima figlia, Valentina. Invece no. Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un Altro', cognata di Sonia Bruganelli, torna nello show preserale di Paolo Bonolis su Canale 5 a quasi 4 mesi dal parto. Il 7 ottobre scorso ha dato alla luce la bambina, fortemente desiderata col marito Marco Bruganelli, a cui presto la zia, la produttrice 50enne, farà da madrina al battesimo.

La showgirl è felice di aver ripreso con l’impegno lavorativo sotto i riflettori. Tra l'altro, è vero che la prima puntata è andata in onda lunedì 20 gennaio, ma le registrazioni sono iniziate parecchio prima e Claudia, seppur neomamma, non si è negata, anche se la piccola rimane la priorità.

La squadra è sempre la stessa, con qualche nuova ‘aggiunta’, come quella di Flavia Vento. Nel quiz show, poi, la Ruggeri è fianco a fianco alla sua migliore amica, Laura Cremaschi. Per lei è “divertimento puro”, come sottolinea nelle sue Stories.

Claudia sulla parentela con Sonia e il lavoro con Bonolis a Di Più, in una passata intervista, aveva detto: “E’ vero, sono parte della famiglia Bonolis-Bruganelli e per ‘Avanti un Altro!’ è stata proprio Sonia a scegliermi nel 2011 dopo un provino, ma loro sono sempre stati chiari con me: ‘Lavori se funzioni’. E infatti in passato, in un altro tipo di programma, quando ho chiesto se ci fosse un ruolo adatto alla mia fisicità, mi è stato subito spiegato: ‘Questa trasmissione non è adatta a te’. Insomma, non mi sento una raccomandata, lavoro in tv da quando ho sedici anni, ho iniziato prima di conoscere mio marito e mi sono sudata ogni cosa”. I merito sono solo suoi e del fisico prorompente ed esplosivo che le ha regalato Madre Natura.