Chiara Nasti mostra orgogliosa il calco in gesso del suo pancione ricoperto di Swarovski, piovono critiche per la ''cafonata''

Ha voluto un ricordo indelebile della gravidanza che ha reso genitori lei e Mattia Zaccagni, 27 anni

Nella sua mega casa a Roma è rinchiuso in una teca illuminata, come un’opera d’arte tra le più preziose al mondo. Chiara Nasti mostra orgogliosa il calco in gesso del suo pancione, interamente ricoperto di cristalli Swarovski. In un video fa anche vedere ai follower quando l’ha fatto, prima di partorire il suo primo figlio Thiago, nato lo scorso 16 novembre. Lei e il compagno, Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio 27enne che sposerà il prossimo 20 giugno, hanno voluto tra le loro quattro lussuose mura, un ricordo indelebile della gravidanza. L’oggetto, però, non raccoglie consensi. Piovono critiche: “E’ una cafonata”.

La Nasti torna al centro dei riflettori per l’ennesima polemica sul social. I suoi detrattori non rimangono indifferenti davanti al calco del pancione: l’opera realizzata da Marcella Loffredo, specializzata proprio in calchi, è grande. Rappresenta l’intero busto di Chiara, seno esplosivo per la gestazione compreso. E’ ricoperta totalmente di cristalli neri.

L’opera è stata realizzata da Marcella Loffredo, specializzata proprio in calchi

“Ti capita mai di fare cose che non siano tamarrate da cafoni di bassa lega?”, commenta uno. "No... Non hai capito che mi piace strafare?”, replica piccata l’influencer 25enne. "No vabbè a che siamo arrivati, non si sa più come spendere soldi”, scrive un altro. E ancora: "Terrificante e di pessimo gusto”; “Una vera cafonata”; “Tutto veramente molto grezzo”.

Chiara interviene nuovamente e scrive: “Io penso che sia una cosa davvero bella. Portavo in grembo il mio bambino. Forse vi disturba il fatto che sia un calco diverso da quello che fanno tutte. Cavolo per un attimo avevo dimenticato che siamo in Italia dove ogni cosa ‘nuova’ viene vista male”. C’è pure chi difende la ragazza e sottolinea: “Se lo avesse fatto la Ferragni a quanti sarebbe piaciuto? Valanghe di complimenti già lo so".