Chiara Nasti incinta per la seconda volta a poco più di un anno dalla nascita di Thiago: Mattia Zaccagni lo annuncia in tv

I gossip su una probabile gravidanza bis erano arrivati già lo scorso 31 dicembre, quando in una foto di coppia lei pareva proprio avere già un pancino evidente. Ora è ufficiale. Chiara Nasti è incinta per la seconda volta a poco più di un anno dalla nascita di Thiago, venuto al mondo il 16 novembre 2022. Mattia Zaccagni lo annuncia in tv. Il calciatore della Lazio segna il gol vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma, quello che butta fuori i giallorossi dalla competizione. La sua esultanza è inequivocabile e le telecamere di Canale 5, che manda in diretta la partita, lo fanno sapere a tutti.

L’attaccante 28enne al 51’ è implacabile: mette in rete il rigore assegnato ai biancocelesti. Pazzo di gioia prende il pallone e lo infila sotto la maglietta, simulando il pancione. Si infila anche il pollice in bocca, per mimare il ciuccio. Il suo gesto è tutto dedicato alla moglie 25enne, in tribuna allo stadio. I due aspettano il secondo bebè.

Zaccagni replica l’esultanza che aveva già fatto ad aprile 2022, sempre in occasione di un gol e sempre per ufficializzare l’arrivo del primogenito. Chiara, felice, finora era rimasta in silenzio. Non aveva confermato le voci di seconda cicogna.

Ora, però, l'influencer non può che ufficializzare e, pubblicando la foto del marito che gioisce così in campo, scrive: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!!”. L’annuncio scatena i follower che riempiono la coppia di messaggi di auguri. I tifosi impazziscono e si congratulano con la napoletana.