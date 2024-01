Paola Di Benedetto spegne la candelina di compleanno da sola e annuncia di essere tornata single: ''Con Raoul è finita''

La 29enne nelle storie ufficializza l’addio con Bellanova, 23 anni, calciatore del Torino

I due stavano insieme da meno di un anno: avevano ufficializzato la relazione lo scorso luglio

Le voci di addio erano diventate assordanti. Sui profili di entrambi erano scomparse le foto di coppia. Ora arriva l’ufficialità. Paola Di Bendetto spegne la candelina di compleanno da sola e annuncia di essere tornata single: "Con Raoul è finita". La speaker radiofonica e conduttrice 29enne e Bellanova, calciatore del Torino 23enne, si sono lasciati.

L’ex vincitrice del GF Vip 4 nelle sue storie, dopo qualche giorno di silenzio e aver celebrato il compleanno senza alcuno accanto, scrive: “Ciao a tutti. Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e, dopo ripetuti tentativi, questa decisione è stata inevitabile”.

Paola conclude: “Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro. Un saluto a tutti voi”. La Di Benedetto e Bellanova sono stati una coppia per meno di un anno. Erano usciti allo scoperto lo scorso luglio. Si parlava di convivenza, di nozze dietro l’angolo. A Natale avevano postato scatti in cui posavano insieme sotto il loro albero addobbato a casa. L’ex Madre Natura nega che la rottura sia arrivata a causa delle ‘corna’ come hanno ipotizzato molti. Ma qualcosa di grave è probabile che invece sia successo…