Allatta il suo piccolo Orlando, venuto alla luce il 29 dicembre scorso a Milano

Mostra le coppette in argento che di solito vanno messe a pelle sui seni

Pronuncia le sue dolci parole da mamma sul social. Miriam Leone è felice di aver accolto nella sua vita il piccolo Orlando, nato lo scorso 29 dicembre a Milano. Col marito Paolo Carullo si gode l’arrivo del primogenito. L’attrice 38enne pubblica un lungo post accompagnato dalle sue prime foto dopo il parto. In uno degli scatti mostra le coppette copricapezzoli, quelle in argento che solitamente vanno messe a pelle sui seni. Lei le ha appoggiate sulla sua maglietta color panna: allatta il bimbo e ne è orgogliosa.

Miriam Leone pubblica prime foto dopo parto con coppette copricapezzoli. ''Mi sento imperfetta'', scrive sul social

"Sono diventata mamma - scrive la siciliana, aggiungendo un cuore rosso - La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica”.

L'attrice ha dato alla luce Orlando lo scorso 29 dicembre a Milano: è pazza di gioia

Ha annunciato la nascita del figlio su Instagram

“Dare alla luce illumina - continua l’ex Miss Italia - Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario”. Poi conclude: “Mi sento così, imperfetta e innamorata”.

La 38enne allatta il bambino e ne è orgogliosa

La Leone ha sposato Carullo a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova, il 18 settembre 2021. Con l’uomo che ama e il figlio vive nel capoluogo lombardo. Attrice molto richiesta e apprezzata, ha annunciato la gravidanza sulle pagine di Vanity Fair lo scorso agosto. "Ho notato questa pancia, che non è tipica per me. Ma soprattutto, mi rendevo conto che non mi interessava più l'opinione altrui, in una condizione di pace interiore. Strano, molto strano... Sono felice, questo è un bambino desiderato, e anche prima ero soddisfatta, ma in modo differente", aveva svelato al settimanale. Il nome e il sesso del bebè sono rimasti top secret fino alla fine, quando la cicogna le ha regalato il suo bambino.