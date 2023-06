Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si godono una luna di miele a 5 stelle a Miami: foto

L’influencer 25enne e il calciatore della Lazio 28enne sono volati in Florida dopo le nozze

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, dopo aver goduto appieno del giorno che hanno definito “il più bello della vita”, quello del loro matrimonio, celebrato a Roma il 20 giugno scorso, sono volati in Florida. I due si stanno godendo una luna di miele a 5 stelle in una delle località più care ai calciatori, Miami. Amore, divertimento e tintarella in spiaggia per l’influencer 25enne e il giocatore della Lazio 28enne, genitori di Thiago, nato il 16 novembre 2022.

Le nozze della coppia sono state faraoniche. Per il sì Chiara e Mattina hanno scelto la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e per il ricevimento la splendida Villa Miani. L'abito indossato dalla napoletana, il primo dei suoi tre scelti, firmato dalla stilista Monique Lhuillier, ha un costo si aggira intorno ai 20 mila euro, una cifra che, di certo, ragguardevole e non per tutte. Ogni cosa è stata curata nei minimi particolari, persino le bomboniere, rigorosamente firmate Chanel. Ora che tutto è alle spalle, è la luna di miele a farla da padrone, altrettanto lussuosa ovviamente.

La Nasti sfoggia in spiaggia i costumi del brand creato con la sorella Angela, Plume Ethérée, che vanno a ruba tra le fan. Mette in mostra in spiaggia il suo fisico tonico e magro. In palestra si allena col neo marito, che, da sportivo, non ha pause: deve essere sempre al top.

La sera di esce. Il bimbo è rimasto in Italia dai nonni, accudito e amato. Chiara indossa abitini estrosi e succinti e va a cena col centrocampista biancoceleste: è innamorata e felice di aver finalmente indossato la fede all’anulare. Non vedeva l’ora che accadesse.