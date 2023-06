''Dopo il secondo parto impossibile buttare giù la pancia, devo decidere se fare l'addominoplastica'': Costanza Caracciolo rivela la diastasi addominale

La 33enne parla per la prima volta apertamente del suo problema di salute

Costanza Caracciolo parla per la prima volta di un problema di salute per il quale è stata anche presa di mira sui social . A Ok Salute e Benessere rivela di avere la diastasi addominale. Dopo il secondo parto le è stato impossibile buttare giù completamente la pancia. Sta decidendo se fare l’addominoplastica, ma la 33enne, madre di Stella, nata il 18 novembre 2018, e Isabel, venuta al mondo il 25 marzo 2020, avute dal marito Bobo Vieri, è combattuta.

“Dopo la nascita delle mie figlie, per esempio, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito. Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso”, racconta Costy.

La siciliana spiega: “Nel 2018 ho dato alla luce la mia prima bambina, Stella, e nel 2020, a soli 16 mesi di distanza, è nata la mia seconda figlia, Isabel. Tra una gravidanza e l’altra non ho avuto né il tempo né le energie per rimettermi in forma con un’attività fisica costante e un buon piano alimentare. Forse è per questo che i muscoli addominali, che normalmente sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri”.

“Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze - prosegue la Caracciolo - Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, né col solito allenamento (che nel frattempo avevo ripreso) né con le indicazioni del nutrizionista, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. E’ venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale”.

“La pancetta gonfia, soprattutto dopo i pasti, con la conseguente ma lieve perdita del punto vita, sono state il segno più evidente. Avevo anche qualche difficoltà digestiva e un senso di pesantezza a livello di stomaco e intestino”, dice ancora l’ex velina. E chiarisce: “Contrariamente a quanto si pensi, la diastasi non è un disturbo esclusivamente estetico o che coinvolge solo la pancia. Nel mio caso, ad esempio, ha scatenato anche dei mal di schiena che interessano soprattutto la parte bassa. Si intensificano quando svolgo attività che richiedono un certo sforzo fisico. Alla lombalgia si aggiungono sporadici fastidi alle anche e al bacino”.

Costanza sul suo problema, che affligge molte donne, precisa: “La diastasi può creare un disagio interiore. Bene o male io sono sempre riuscita ad arginare i commenti e le domande morbose riguardo al peso o a eventuali nuove gravidanze. Ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con una risata o una scrollata di spalle”. Crede si debba sensibilizzare di più tutti su questa patologia.

La Caracciolo si è sottoposta a una visita da un chirurgo plastico per decidere se intervenire con un intervento. “Oltre all’intervento per riavvicinare i muscoli addominali, eseguito in laparoendoscopia, si potrebbe infatti anche associare l’addominoplastica. - dice - Consente di eliminare la pelle in eccesso. Sono sincera, non ho ancora deciso se farlo o no”. E’ combattuta tra il fissare l’operazione dopo l’estate o meno, rimanendo in una condizione con cui ha imparato a convivere. Nel frattempo tiene sotto controllo da diastasi con un allenamento mirato, grazie al personal trainer. E a una dieta bilanciata, aiutata dal nutrizionista di fiducia di molti vip, Sacha Sorrentino. Presto scioglierà il suo dilemma.