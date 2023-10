La showgirl Claudia Galanti hot ai tropici con il nuovo compagno: le foto

La 42enne esce allo scoperto con l’uomo con cui pare aver ritrovato il sorriso

A giugno era stata paparazzata con Leonardo, avvocato milanese: parrebbe essere ancora lui…

Claudia Galanti ha ritrovato il batticuore. La showgirl 42enne, oggi un’apprezzata chef, si fa vedere hot nelle sue IG Stories mentre passeggia in spiaggia ai tropici con il nuovo compagno. Non lo tagga, non rivela il suo nome. I due sono appassionati nelle foto che lei condivide.

La showgirl Claudia Galanti hot ai tropici con il nuovo compagno

A giugno scorso era stata paparazzata da Chi mentre camminava a Milano insieme a Leonardo, avvocato milanese. Non solo. Era sempre con lui che si scambiava baci appassionati comodamente seduta in una supercar, una Ferrari Daytona. Il settimanale aveva parlato di una relazione appagante per Claudia, tutta da vivere. E parrebbe proprio così. Il ‘Mister X’ accanto alla Galanti al mare sembrerebbe essere lo stesso uomo.

La 42enne esce allo scoperto con l’uomo con cui pare aver ritrovato il sorriso

A giugno era stata paparazzata con Leonardo, avvocato milanese: parrebbe essere ancora lui…

Claudia indossa un succinto bikini. In acqua è avvinghiata al compagno, quasi fosse un panda, e lo bacia con grande trasporto. I due poi passeggiano a riva. E’ in un luogo non specificato in vacanza. I figli non sembrerebbero essere con lei.

E' in vacanza senza i due figli al seguito

Dall’ex Arnaud Mimran, imprenditore francese attualmente in carcere, la Galanti ha avuto tre figli: Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l'8 giugno 2012 e Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014. La tragedia che ha colpito la sua terzogenita, deceduta improvvisamente il 3 dicembre 2014, le ha provocato un dolore impossibile da dimenticare e l’ha segnata fortemente. Pian piano Claudia ha cercato di risalire la china, concedendosi meno ai social e al gossip, pur intrattenendo alcune relazioni sentimentali. Ora torna a far notizia ufficializzando il suo nuovo amore.