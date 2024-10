Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un Altro' e cognata della Bruganelli, mostra il tenero scatto mentre allatta la figlia di 15 giorni

La showgirl laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche felice con la sua bambina

Celebra il suo primo compleanno da mamma. Claudia Ruggeri oggi, 22 ottobre, festeggia 41 anni con la sua piccola accanto. Sul social Miss Claudia di Avanti un Altro, cognata di Sonia Bruganelli, mostra il tenero scatto mentre allatta la figlia di 15 giorni. La bimba è venuta al mondo il 7 ottobre scorso, per la felicità sua e del marito, papà Marco Bruganelli, fratello minore della produttrice 50enne.

“Mamma e figlia”, scrive entusiasta Claudia. La dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche, ora alle prese col corso Magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica, non potrebbe desiderare di più. Nei giorni scorsi ha postato altre foto relative al momento del parto e ha scritto: “E’ stata una gravidanza desiderata sognata e resa possibile grazie a lei, il mio angelo Daniela Galliano”. Ha citato il medico e chirurgo specialista in infertilità, direttrice della clinica IVI di Roma.

La Ruggeri ha poi continuato: “Gravidanza che in corsa si è complicata...ma a noi le cose facili non ci piacciono. Grazie dottor Filippo Perniola, dottor Endrit Malja, dottoressa Rossella Specchia e a tutta l'equipe che si è presa cura di noi. Un grazie speciale a TUTTE le zie del San Pietro Fatebenefratelli”.

Claudia finora no ha mai rivelato il nome della bimba, ma è proprio la Galliano, tra i commenti, a svelarlo finalmente. “Come sono felice per TE, per voi. Valentina è un angelo”, le sottolinea. La donna replica: “Eternamente grata”. Molti tra i follower si domandano se abbia fatto la fecondazione assistita per avere la gravidanza o meno. Quesiti che lasciano il tempo che trovano: ora c’è la neonata tra le sue braccia. Il resto conta davvero poco.