Ambra Angiolini sul red carpet col nuovo fidanzato? Posa con il regista: per qualcuno sono una coppia

Lui è Damiano Michieletto, 48 anni, i due davanti ai fotografi si lanciano sguardi languidi

L’attrice 47enne, conduttrice e cantante, non dice una parola a riguardo, ma i gossip diventano assordanti

Arrivano insieme alla presentazione del film di Michele Placido, “Eterno visionario”. Ambra Angiolini alla Festa del Cinema di Roma sul red carpet poca con il regista accanto. Lui è Damiano Michieletto, 48 anni. I due davanti ai fotografi mostrano un’intesa perfetta, così immediatamente partono assordanti i gossip: è lui il suo nuovo fidanzato? Per qualcuno sono assolutamente una coppia.

Ambra Angiolini sul red carpet col nuovo fidanzato? Posa con il regista Damiano Michieletto: per qualcuno sono una coppia

L’attrice 47enne, conduttrice e cantante, non dice una parola a riguardo. Da sempre molto riservata sui social, gelosa della sua privacy, è da tempo che si fa vedere sola. L’ultimo uomo ‘ufficiale’ a cui è stata legata è Andrea Bosca, 44 anni, collega conosciuto sul set della serie “Sempre al tuo fianco”, ma a marzo sono cominciati i rumor sulla loro rottura.

Prima di lui, dal 2017 al 2021, c’è stato Massimiliano Allegri, 57 anni. Dal 2003 al 2015 la Angiolini ha avuto una lunga relazione con il cantante Francesco Renga, 56 anni da cui ha avuto i due figli Jolanda e Leonardo, rispettivamente 20 e 18 anni.

L’ex stella di Non è la Rai e Michieletto hanno entrambi un look total black. Ambra indossa un abito con scollatura profonda firmato Etro, abbellito da trasparenze e dettagli in pizzo. Damiano opta per un completo scuro con sotto la camicia in tono ed è senza cravatta. Si fanno immortalare abbracciati: sorrisi dolci che lasciano trapelare grande intimità. Sembrerebbero davvero innamorati, anche se ancora non c’è l’ufficialità.