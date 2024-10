La conduttrice 42enne da tre anni e mezzo fa coppia con Luigi Bruno, 25 anni

Dal 2016 al 2021 è stata sposata con l’attore Francesco Montanari, 40 anni

Andrea Delogu si sbottona sull’uomo a cui è legata da più di tre anni. A La Volta Buona a Caterina Balivo parla del fidanzato che ha 16 anni meno di lei, il modello Luigi Bruno, 25 anni. “Sul suo profilo vedo questo ragazzo bonissimo e ho pensato fosse un fake", confessa, raccontando il suo primo ‘contatto’ con lui. Si sono conosciuti sul social. Dal 2016 al 2021 è stata sposata con l’attore Francesco Montanari, 40 anni.

''Sul suo profilo ho visto questo ragazzo bonissimo e ho pensato fosse un fake'': Andrea Delogu in tv parla del fidanzato con 16 anni in meno

La conduttrice 42enne sulla sua relazione sentimentale spiega: “Ha 16 in meno. E pensa, lui è il vecchio della coppia, non vuole mai uscire… Però mi sento fortunata. Tutti mi chiedono: ‘E se dovesse finire?’. E ma anche le altre mie storie sono finite! Io quindi navigo a vista”.

“Lui mi ha scritto su Instagram provandoci, in direct, da lì c’è stato un corteggiamento - aggiunge Andrea - Mi ha scritto una cosa dolcissima: ‘Se tra 10 anni nessuno di noi è sposato, possiamo sposarci io e te?’. Così sono andata sul suo profilo e ho visto questo ragazzo bonissimo e ho pensato: ‘Ma è un fake? E’ il mio ex che si finge qualcuno per controllarmi’. Che poi non era vero, anche perché Francesco non lo farebbe mai. Sono pazza io, ma era un momento particolare, ho sofferto tanto per il divorzio. Poi è andata bene così, siamo tutte e due contenti a distanza di anni. Ma sì, era un momento un po’ particolare…”.

La conduttrice 42enne da tre anni e mezzo fa coppia con Luigi Bruno, 25 anni

La Delogu è davvero serena con Bruno: “Luigi e io sono 3 anni e mezzo che stiamo insieme, nonostante gli attacchi di qualcuno. Sai, è molto complicato dire che si è felici anche con la differenza d’età”. Poi sulle critiche ripetutamente ricevute, conclude: “Se rimanete sconvolti da una relazione solo per la differenza d’età mi chiedo che vita spenta vi ha riservato il destino”.