Finora la rottura con Claudio Midolo era passata sotto silenzio: la 42enne lo svela

Da lui, con cui è stata 18 anni, sposato nel 2008, ha avuto Grace e Joy, 7 e 4 anni

Clio Make-Up, all’anagrafe Zammatteo, è single. Per la prima volta in tv, ospite a Verissimo, l’imprenditrice e influencer, si apre per raccontare l’addio al marito. “Il divorzio fa male - confida la 42enne - Pensavo che sarei riuscita a sistemare le cose".

''Il divorzio fa male, pensavo che sarei riuscita a sistemare le cose'': Clio Make-Up per la prima volta in tv per raccontare l'addio al marito

Con Claudio Midolo ha condiviso 18 anni di vita. Sposato nel 2008, da lui ha avuto le due figlie Grace e Joy, 7 e 4 anni. A 14 anni Clio aveva sofferto per la separazione dei genitori, le dispiace sia accaduto lo stesso con le sue piccole. “Vengo da Belluno e non c'erano tante mie amiche con genitori separati. All'epoca non era così comune. Credo che un divorzio non sia mai facile, a nessuna età, lo sto vedendo io per prima. Fa sempre male. Cresci con la favola del ‘per sempre’, del ‘bisogna sistemare le cose per farle andare’. Era anche il mio motto, pensavo che in qualche modo sarei riuscita a sistemare le cose. Purtroppo non sempre la vita va come pensi. Cerchi di provocare meno danni possibile, soprattutto alle mie figlie. Ciò che mi rende felice è che comunque sono serene”, confessa.

Lei e Claudio erano inseparabili, eppure sulla storia ormai sono stati scritti i titoli di cosa. Clio e l’ex, però, nel mettere fine al loro legame, hanno pensato al benessere delle bambine: “L'importante è avere la testa, l'affetto rimane, soprattutto la voglia di dare un bell'esempio alle nostre figlie. Fin dall'inizio, quando abbiamo affrontato l'idea del divorzio, abbiamo subito messo in chiaro che avremmo dovuto fare le cose con la testa, che non ci sarebbero stati litigi e guerre, proprio per il bene delle nostre bambine”. Lei sta bene, il lavoro la soddisfa, la sua azienda beauty va alla grande.