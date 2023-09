Clizia Incorvaia festeggia il compleanno della figlia Nina con parenti e amici: dalla sorella Micol a Edoardo e Guendalina Tavassi

Per gli 8 anni della primogenita arrivano tutti: party all’aperto a tema La Sirenetta

L’influencer e stilista fa le cose in grande: organizzazione perfetta e divertimento a mille

Un party da mille e una notte a tema La Sirenetta. Clizia incorvaia festeggia il compleanno di Nina il 31 agosto regalando un sogno alla sua primogenita, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. Ci sono una miriade di bambini, tutti i parenti e gli amici dell’influencer 42enne e del compagno 31enne Paolo Ciavarro. Presente anche il piccolo di casa, Gabriele, un anno e mezzo, e la suocera, un’entusiasta Eleonora Giorgi. Micol Incorvaia, la sorella della siciliana, arriva col fidanzato Edoardo. Guendalina Tavassi segue a ruota il fratello, accompagnata da Federico Perna.

Alla Fleming Home a Roma va in scena la pazzesca festa per gli 8 anni di Nina. Organizzata all’aperto, bordo piscina, è un sogno, grazie alla scenografia di Martina De Tommaso. Ci sono dolci a non finire, una torta a più piani favolosa. C’è persino il deejay che fa ballare tutti e il videomaker che riprende ogni istante.

La 42enne insieme alla sorella 37enne del 'cognato' Edo

Guenda, Clizia ed Edoardo tutti insieme

Nina e gli altri piccoli ospiti fanno il bagno. Clizia scherza con Guendalina: le due hanno rispettato il tema del party. Micol sta insieme al suo Edo, conosciuto al GF Vip. Il clima è gioviale: c’è immenso feeling tra tutti.

Il magnifico allestimento del party a tema La Sirenetta

La Incorvaia sorride entusiasta. Abbraccia stretto stretto la Giorgi, ‘suocera’ che adora. Poi posa con la figlia e la sorella Micol davanti all’obiettivo che fotografo chiamato per immortalare i momenti più belli. Ciavarro se ne sta più in disparte e si occupa di Gabriele, che essendo ancora piccolo ha bisogno di molte attenzioni. E’ una giornata memorabile per tutti.