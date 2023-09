Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul red carpet a Venezia in coppia, sembrano due sposi: foto

L’influencer 30enne arriva con un capospalla voluminoso white, l’ex velino in smoking classico

L’italo-persiana svela l’abito solo sul tappeto rosso, un vestito interamente tempestato di cristalli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si regalano una passerella da sogno in coppia. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, al Lido, sembrano due sposi. L’influencer 30enne arriva con un capospalla voluminoso interamente white. Come una diva indossa il capo, realizzato insieme ad Atelier Emé, con disinvoltura. La cappa in taffetà con maniche a sbuffo e silhouette a palloncino è lunga fino ai piedi. Indossa lunghi guanti tono su tono. Porta i capelli all’indietro sciolti con effetto bagnato, come se fosse una sirena appena uscita dall’acqua. Si lascia fotografare accanto al fidanzato 33enne, elegantissimo in smoking classico.

Giulia svela il vestito solo davanti ai fotografi: è uno slip dress in tulle bianco interamente tempestato di paillettes e cristalli a specchio, rossi e neri. Ai piedi calza sandali LaSilla. Il brand che l’ha disegnato rivela: “L’abito Yvonne è un modello in tulle ricamato da una miriade di specchietti e luminosi cristallini, che avvolge la silhouette liberando il fianco con un sensuale spacco”.

L’influencer 30enne arriva con un capospalla voluminoso white. Svela l’abito solo sul tappeto rosso, un vestito interamente tempestato di cristalli di Atelier Emé

“Sono davvero felicissima del risultato finale perché è esattamente come lo sognavamo”, scrive entusiasta la Salemi sul social. I Pralemi sfilano sorridenti, poi si baciano appassionati. Sul web i commenti fioccano. Immancabili quelli dei più critici che subito si domandano: “Che ci fanno quei due a Venezia che non fanno cinema?”. Dimenticano però che ormai da anni le stelle della Rete e della tv fanno a gara per essere alla kermesse per sponsorizzare brand e marchi vari.

L'italo-persiana si lascia immortalare come una diva

C’è anche chi definisce il soprabito di Giulia una ‘meringa’, non convinto pienamente della scelta fatta dall’ex opinionista social del GF Vip.