Clizia Incorvaia mostra il corpo dopo il parto: 'Il mio fisico è più forte di ciò che pensassi’

Clizia Incorvaia, al settimo cielo per il suo secondogenito, Gabriele, venuto al mondo sabato 19 febbraio. Sul social racconta le sue sensazioni a pochi giorni dall’arrivo della cicogna e mostra il suo corpo dopo il parto. “Il mio fisico è più forte di ciò che pensassi”, fa sapere ai follower.

“Si può partorire con il sorriso - esordisce Clizia - Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno: il giorno in cui daranno la VITA al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente). Ho parlato con tante di noi così impanicate da decidere di fare il cesareo solo per fottuta paura del parto non perché vi fossero reali ragioni mediche”.

La Incorvaia passa a parlare di sé: “Ho vissuto l’esperienza del parto grazie alla mia ginecologa Alessandra Familiari e la mia ostetrica Roby Santoloci in maniera meravigliosa ‘come il più bello dei viaggi mai intrapresi’! Preparandomi, informandomi, ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione, predisponendo la zona del perineo con l’ostetrica, poi nel momento opportuno l‘anestesista mi ha fatto l’epidurale (grande conquista che ahimè le nostre nonne non avevano). Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più PAURA ma FORZA e ADRENALINA”.

L’influencer conclude: “Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la VITA e osannarla come il più bel giorno di FESTA”. Accompagna il suo post con le foto scattate a due giorni dal parto, è in intimo, con uno slip alto a pancera e il reggiseno da allattamento, ed è meravigliosa cn le sue forme da mamma che ha appena dato alla luce il suo piccolo.

