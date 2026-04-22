“Non ho voluto ancora intervenire in maniera chirurgica, non ho trovato il coraggio”

“Forse mi sono accettata così come sono”, confessa indicando il punto in cui c’è l’asimmetria

Alessia Fabiani in tv torna sul problema alle labbra, con cui convive, causato da un chirurgo estetico che le ha iniettato una sostanza non riassorbibile. “Ancora combatto”, confessa a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona su Rai1.

''Ancora oggi combatto'': Alessia Fabiani in tv torna sul problema alle labbra causato dal chirurgo estetico

La showgirl 49enne era molto giovane quando ha detto di sì alla punturina al labbro superiore. Il volume attuale è dovuto ai residui del filler, lei indica il punto in cui c’è l’asimmetria. “Purtroppo quello che mi hanno messo era un materiale che non si sarebbe mai più riassorbito e quindi ancora oggi combatto con dei residui”, spiega Alessia.

“Non ho voluto ancora intervenire in maniera chirurgica, ma sono intervenuta con dei palliativi - prosegue la Fabiani - In realtà è perché forse ancora non ho trovato il coraggio, poi è anche pigrizia e disinteresse, ma forse mi sono anche accettata così come sono. Poi vedremo quello che succederà in futuro. So che potrei togliere queste parti che sono rimaste, ma al momento non l’ho voluto fare. Oltre alla pigrizia, c’è da dire che è una questione di tempo, non è un intervento semplicissimo. Serve del tempo per guarire, dovrei stare un po’ senza mangiare”.

“Forse mi sono accettata così come sono”, confessa indicando il punto in cui c’è l’asimmetria

Il noto chirurgo plastico Pietro Lorenzetti, in collegamento con ll studio, interviene per dire la sua: “Non sarebbe facile rimuovere tutto, ma è fattibile, si può fare. Alessia Fabiani sulle sue labbra è stata chiara anche con me, mi ha spiegato tutto, io e lei abbiamo parlato e le ho detto che la sua situazione si può migliorare molto. Lei è pigra, ma è bella così. Ovviamente servirebbero un po’ di giorni post-operazione”.