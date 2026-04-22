Andrea Delogu e Alessandro Marziali a Roma quando vedono il fotografo si scambiano ‘baci da film’: guarda

La conduttrice 43enne passeggia insieme al fidanzato: prima i due fanno i vaghi, ma poi…

La storia d’amore, iniziata lo scorso dicembre, prosegue a gonfie vele e si fa più appassionata

Il gran caldo dello scorso weekend ha imposto look estivi. Andrea Delogu e Alessandro Marziali non hanno resistito. Lui ha indossato polo a mezze maniche e bermuda, lei una camicia in lino e sotto pantaloni comodi. Ai piedi per entrambi, che hanno scelto i toni chiari per gli outfit, sneakers. I due sono stati pizzicati per le vie di Roma. All’inizio, quando la 43enne e il fidanzato, classe 1998, hanno visto il fotografo, hanno provato a fare i vaghi, nonostante passeggiassero mano nella mano. Poi, però, tutto è mutato: davanti all’obiettivo ‘spione’ si sono scambiati veri e propri “baci da film”, come scrive Chi che mette la coppia sulla cover del settimanale.

Andrea Delogu e Alessandro Marziali a Roma quando vedono il fotografo si scambiano ‘baci da film’

La conduttrice, dopo il lungo legame col modello 27enne Luigi Bruno, durato circa 4 anni, e il terribile lutto per la morte del fratello Evan, deceduto il 29 ottobre scorso a soli 18 anni, grazie ad Alessandro ha ritrovato il sorriso e quella stabilità che le serviva per passare oltre il dolore, che rimane.

La conduttrice 43enne passeggia insieme al fidanzato: prima i due fanno i vaghi, ma poi…

La relazione tra Delogu e Marziali è iniziata a dicembre scorso e prosegue a gonfie vele. La coppia non si nasconde, anzi, mostra la gioia dello stare insieme. La presentatrice de La Porta Magica, su Rai2, di Alessandro, che è lontano dal mondo della tv e di cui non si sa quasi nulla, a Sette ha detto: “Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui. E’ un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. E’ una persona a cui tengo molto”. L’interesse che li lega è palpabile.