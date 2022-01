Clizia Incorvaia, ecco perché non farà l'allattamento esclusivo al seno con il figlio

Clizia Incorvaia non farà l’allattamento esclusivo al seno con i figlio che sta per nascere, l’influencer 41enne, agli sgoccioli con la gravidanza, lo confida nelle sue IG Stories ai fan a cui ogni giorno racconta il suo percorso da mamma bis. Si affida ai consigli degli esperti per essere certa delle scelte e per avere consigli sull’allattamento misto: la compagna di Paolo Ciavarro vuole sapere bene i pro e i contro prima di essere definitiva nella sua decisione.

Con la primogenita di 6 anni, Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, è stato diverso. “Mi ero presa 10 mesi in cui ho deciso di non lavorare. Stavolta continuerò a lavorare", spiega Clizia.

La Incorvaia poi racconta: “Con Nina allattavo su richiesta, bellissimo, emozione unica, ma ero morta. Andavo a dormire alle 7 del mattino perché allattavo ogni due ore. Calcolate venti minuti per seno, andavano via circa 40 minuti, poi il ruttino, poi la cacchina, praticamente non dormivo. Non ero in grado di lavorare e seguire un discorso che avesse senso compiuto”.

L’ex gieffina vip conclude: “Oggi non posso permettermelo. E’ una non vita. Per chi lavora e ha un’altra bambina non è una cosa fattibile. Sto valutando già delle cose e sto capendo a cosa vado incontro”.

Scritto da: la Redazione il 20/1/2022.