Clizia Incorvaia, sensi di colpa per la storia con Paolo Ciavarro: combattuta ma non riesce a star lontana da lui

Clizia Incorvaia è piena di sensi di colpa per la storia d’amore con Paolo Ciavarro nata al GF Vip. L’influencer è combattuta. Le ansie per la difficile separazione con Francesco Sarcina, padre della figlia Nina, 4 anni, l’assalgono, la passione per il bel 28enne, però, la fa cedere. Non riesce a stare lontana da lui nella Casa.

Dopo l’incontro con Eleonora Giorgi durante la dodicesima puntata del reality, Clizia riflette su quel che le sta accadendo. Teme di aver messo al primo posto i sentimenti a discapito dei suoi affetti più cari. Ne parla con alcuni degli altri inquilini.

“Io capisco la preoccupazione di una madre”, sottolinea la Incorvaia riferendosi alle parole lette nell’intervista rilasciata dall’attrice a Chi, parole che le sono state mostrate in diretta tv. “Ma da quel momento ho pensato alla mia vita e ai miei genitori. So cosa pensano, io c’ho una figlia, sono più grande, c’ho una separazione, sono sicura che mia madre stia pensando che io sia una ragazzina, che mi starà giudicando”, continua la 33enne. Pago interviene: “Ma non puoi trovarti una persona e stare bene? Non puoi intaccare la tua felicità per far star bene gli altri”.

Clizia piange, Adriana Volpe e Licia Nunez provano a consolarla. “Ma che male c’è, è la cosa più pulita che abbiamo visto, come si fa criticare una cosa del genere!”, le dice la conduttrice. “Ma lei non critica la forma, critica il fatto che non andava vissuto”, replica la Incorvaia. “E quando andava vissuto?”, le domanda subito la Volpe. “Mai”, risponde lei lapidaria. “Io credo che si debba fare un passo alla volta, giorno dopo giorno, senza forzare niente”, controbatte ancora la presentatrice.

Il confronto continua. “Forse dovrei essere più forte dal punto di vista razionale e decidere di non vivere delle cose per proteggerle altre. Non siamo delle bestie che dobbiamo assecondare i nostri sentimenti, forse dovevo solo pensare alle priorità e precludermi tutto questo, ma sarebbe come vivere a metà, e io non so vivere a metà”, spiega Clizia Incorvaia, assalita dai sensi di colpa.

Le sue affermazioni sembrerebbero frenarla, ma così non è. Clizia e Paolo Ciavarro nel corso della giornata nella Casa non riescono a stare lontani. In giardino hanno gli sguardi fissi l’uno verso l’altra e si riempiono di coccole.

Sono una coppia a tutti gli effetti. Si raccontano, approfondiscono la loro conoscenza e si lasciano andare a tutte le ore. “Tu sei pericolosa”, le dice Paolo. Si stanno innamorando.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2020.