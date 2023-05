Glamour tra i rifiuti veri: Clizia Incorvaia posa in mezzo alla spazzatura, ecco perché

La 42enne è provocatoria per una giusta causa: lo spiega sul social

Clizia Incorvaia posa con un look griffato in mezzo alla spazzatura. E’ super glamour tra i rifiuti veri. Sul social l’influencer spiega il perché del post provocatorio. “Purtroppo non è installazione artistica! E dei vecchi albori di una Roma caput mundi è rimasto ben poco”, scrive.

Clizia indossa un top a forma di farfalla, sensuale, sotto ha pantaloni cargo e sandali rosa con plateau. Porta occhiali scuri: è ammiccante tra la spazzatura che riempie le strade della Capitale. “Il mio ultimo post ovviamente è volto a sensibilizzare il Comune di Roma su una tematica importante per noi cittadini”, sottolinea.

A chi le fa notare che invece di farsi fare foto, potrebbe raccogliere l’immondizia, la Incorvaia replica: “Io parlo di degrado. Non è mia competenza raccogliere la spazzatura, ma, per carità, si potrebbe promuovere un’iniziativa social di questo tipo”.

La 42enne ama la Città Eterna, desidera che splenda. Non vuole assolutamente vederla ridotta così: “Ricordiamoci il vecchio splendore di Roma e che in questo modo la Capitale d’Italia non ci rappresenta in modo degno”.

C’è qualcuno che l’attacca per il suo outfit firmato. Clizia chiarisce: “Mi spiazza il fatto che alcuni non capiscano il paradosso. Ho volutamente indossato un outfit glamour e volutamente usato come location la spazzatura che dilaga a Roma per mettere in evidenza e far riflettere su quanto la bellezza venga offuscata dal degrado urbano’. Paradosso fotografico che sottolinea, inoltre, il mancato senso civico e la mancata organizzazione urbana”.