''Maria Elena ha usato due mesi le mie creme, le chiedono se ha fatto un lifting'': Giulio Berruti parla della Boschi e dei suoi prodotti

Giulio Berruti lancia sul mercato la sua linea beauty di cui è molto fiero. A Chi parla della fidanzata, la Boschi, e dei prodotti da lui creati. “Maria Elena ha usato due mesi le mie creme, le chiedono se ha fatto un lifting”, dice. La 42enne lo supporta in tutto quel che fa ed è la sua testimonia ideale, anche a Montecitorio.

Laurea in odontoiatria e due master, Berruti, 38 anni, sorprende. Richiestissimo all’estero sul set, continua a recitare, ma esercita anche la professione: è un medico estetico molto ricercato. “Nel mio studio medico? Vengono in misura uguale donne e uomini - rivela - Maria Elena Boschi? Ovviamente ha provato tutte le mie creme, come le amiche di mia madre che sono sempre state le più entusiaste, spingendomi ad andare avanti in questo progetto”.

La sua linea è la Doctor G. Skincare l’ha sperimentata infatti per prima proprio la Boschi: “Sì, e dopo solo due mesi di applicazioni, rispettando scrupolosamente il mio protocollo, alcuni osservando il risultato, le hanno chiesto se si fosse fatta un lifting”. Giulio ne è contentissimo. Lui ha sempre esercitato la professione medica, ma non vuole che interferisca con l’altro suo lavoro, quello da attore.

Quando gli si domanda perché qualcuno dovrebbe fidarsi, Berruti replica: “Perché faccio l’attore ma ho studiato odontoiatria e ho due specializzazioni in Ortognatodonzia ed Estetica del sorriso. Sono dieci anni che studio le formule di questa linea speciale di creme naturali, dove conta solo la sostanza. Quelli del Doctor G. sono prodotti 100% italiani, certificati e testati da una équipe medica di altissimo livello con la collaborazione dell’Università cosmetologica di Ferrara”.

L’artista chiarisce il motivo per cui ha deciso di immettere sul mercato questi prodotti: “Durante i mesi di set, causa trucchi e la mia pelle sensibile, soffrivo di dermatite, questo mi ha portato a interessarmi di cosmetologia e a sviluppare prodotti per chi come me ha la pelle molto sensibile e allergica. Mia madre inoltre soffre di psoriasi, mentre mio padre, che è chirurgo oculista, ha testato i prodotti pre e post intervento durante la mia lunga ricerca”. Giulio è sicuro: “Che cosa penserà la gente? Non mi interessa, io lascerò parlare i risultati”.