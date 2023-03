Clizia Incorvaia fa un tenerissimo tatuaggio dedicato ai figli: ecco quale immagini ha impresso sul braccio

La 42enne si fa fare il disegno dalla stessa tatuatrice da cui era andata a metà febbraio, Francesca Necco

Clizia Incorvaia non era pienamente soddisfatta. Dopo essersi fatta incidere sulla pelle le iniziali dei suoi due figli, Nina, 7 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, e Gabriele, 1 anno, avuto dal compagno Paolo Ciavarro, 31 anni, ha deciso per un nuovo tattoo. L’influencer 42enne si è fatta fare il disegno dalla stessa artista da cui era andata a metà febbraio, Francesca Necco. Sul social mostra il risultato finale: un tenerissimo tatuaggio ancora dedicato ai figli. Sul braccio li porta eternamente con sé, come scrive.

Il tattoo raffigura una bambina con grandi occhi e i capelli lunghi. Porta una gonna a pois e ha tra le mani un mazzo di fiori. Accanto a lei c’è un neonato sorridente che tiene un cuoricino in mano. Clizia lo mostra con orgoglio e scrive: “I miei bambini eternamente con me #sullamiapelle”. Si fa vedere dolcissima con loro. Nina le regala un bacio, Gabriele ha il ditino che pare indicare proprio il tatuaggio

La Necca del tatuaggio realizzato all’interno del braccio della Incorvaia, fa sapere: “Oggi ho potuto vivermi in pieno un disegno che ho realizzato per Clizia…un disegno che rappresentasse i suoi stupendi piccoli”.

“Ci siamo raccontate, ci siamo conosciute più da vicino ed è stato per me un momento emozionante - aggiunge l’artista - Quando siete voi ad emozionarmi mi state regalando un momento ancora più intimo, puro e speciale che conserverò per sempre nel mio cuore. Grazie Clizia”.

L'ex vippona vive un momento appagante della sua vita professionale e privata. Recentemente ha anche presentato il suo secondogenito in tv, raccontando con grande entusiasmo il primo anno di vita del bambino accanto al compagno con cui abita a Roma.