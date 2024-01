Clizia Incorvaia racconta in tv la proposta di nozze di Paolo Ciavarro: ''Il 31 dicembre, il piccolo Gabriele mi ha portato l’anello''

Ripercorre con grande commozione quel che è accaduto: la coppia si sposerà l’11 ottobre 2024

Non riesce a frenare la commozione. Clizia Incorvaia racconta in tv la proposta di nozze di Paolo Ciavarro. A Verissimo rivela: “Il 31 dicembre, il piccolo Gabriele mi ha portato l’anello”. E’ stato magico. La 43enne e e il 32enne si sposeranno il prossimo 11 ottobre.

L’influencer, mamma di Nina, 8 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, e Gabriele, nato dall’amore con Paolo il 19 febbraio 2022, ha finalmente ricevuto l’anello. “Sono molto emozionata - sottolinea - E’ stato tutto molto magico. Non che l'amore sia racchiuso nell'anello perché non aspettavo la proposta di matrimonio canonica. Ci eravamo detti che ci saremmo sposati e da parte sua non mi sarei mai aspettata cose plateali anche se a me piacciono. La proposta è arrivata il 31 dicembre, a Capodanno, con il piccolo Gabriele che mi ha portato l'anello e mi sono commossa. Noi donne sogniamo questo momento, anche le più ciniche e a mezzanotte ha anche nevicato, la magia dell’universo”.

La data dei fiori d’arancio è fissata. La Incorvaia aggiunge: “Ci sposeremo l’’11 ottobre. Siamo entrambi bilancia e ottobre è il nostro mese. Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati. Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie. Paolo aveva deciso di invitare quattri persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile ‘Il mio grosso grasso matrimonio greco’. Saremo circa 100, ma non li ho contati”.

Ciavarro è accanto alla madre Eleonora Giorgi che sta combattendo contro il tumore e rivela: “Una delle poche persone che sapeva della proposta era mia madre. Ne avevo parlato con lei perché stiamo affrontando questo momento e insieme abbiamo deciso comunque di procedere. Io voglio che lei sia al mio fianco e lei vuole esserci. Per lei è molto difficile. Alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre in cui è molto più difficile però non ha mai perso quell’atteggiamento positivo, lo stesso che aveva anche qui quando non aveva ancora cominciato le cure. Soprattutto, non ha mai perso il sorriso e questo per me è un grande insegnamento. Come famiglia ci siamo molto uniti. Stiamo cercando di onorare la vita anche nelle sue difficoltà. Lo stiamo trasformando in un momento di unione assoluta”.

Clizia confida, con le lacrime agli occhi, che il compagno quando ha scoperto la malattia della madre non glielo ha detto immediatamente, per farle vivere con serenità la prova dell’abito da sposa. Paolo la guarda intensamente. Riceve anche una emozionante lettera da lei. I due si sono innamorati nella casa del GF Vip. L’8 febbraio 2020 è arrivato il loro primo bacio al reality. Il volto di Forum sapeva che si sarebbero sposati. “Dal momento in cui ho capito di essermi innamorato di lei, ho saputo che saremmo arrivati a questo. Lo sapevo”, sottolinea.