Colpo di scena a Temptation Island: Gabriela tradisce Giuseppe e al falò di confronto lo lascia!

La terza puntata è davvero infuocata con tre falò di confronto immediato

La coppia napoletana decide di uscire separata dal programma

Puntata infuocata, il terzo appuntamento di Temptation Island è all’insegna dei falò di confronto, ma il bilancio per ogni coppia è diverso. A tenere banco è la coppia di Napoli formata da Gabriela e Giuseppe, giovanissimi, gelosi e decisamente la coppia più simpaticamente ‘trash’ di questa edizione.

Tensione alle stelle al falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela

Gabriela, racconta una relazione fatta di limiti e possesso e ha deciso di partecipare al reality per capire se può ancora fidarsi del fidanzato, beccato a Gennaio a chattare con altre donne. Giuseppe invece nel villaggio dei fidanzati è subito a suo agio e subisce il fascino della single Roberta. Dopo diversi falò in lacrime Gabriela si avvicina al single Fouad e nell’ultima puntata, una volta capito che la sua storia con Giuseppe è al capolinea, decide di baciarlo. Il fidanzato impazzisce e chiede il falò immediato di confronto, ma i toni sono troppo accesi, tanto che Filippo Bisciglia deve intervenire più volte.

Filippo Bisciglia è costretto a intervenire per calmare gli animi

‘’Non posso perdonarti il tradimento davanti a tutta Italia’’ tuona il 26enne, ma la fidanzata replica: ‘’Si, l’ho baciato e non mi pento, perchè tu sei stato il primo a tradirmi e io sono stanca di stare male. Per anni non potevo nemmeno uscire a comprare il pane’’. I due escono separati dal programma, ma le telecamere li riprendono in lacrime e Bisciglia annuncia che non è finita qui. Tra i due ci sarà un nuovo falò e quasi sicuramente i due usciranno insieme nonostante tutti i buoni propositi.

Davide e Alessia sono usciti insieme

Federico ha rifiutato il falò di confronto chiesto dalla fidanzata Ale

Tornano a Terracina insieme anche Davide e Alessia, 11 anni di relazione e un tradimento da parte di lei difficile da superare. Davide promette di cambiare e di lavorare sul rancore, lei cede e alla fine si baciano. Niente da fare invece per i triestini Ale e Federico. Lei va in crisi dopo averlo sentito ammettere di non provare amore e si avvicina al single Lollo. Scatta anche il bacio e Federico si avvicina alla single Carmen. Dopo l’ennesimo pinnettu in cui il biondo dichiara di non desiderare altro che di essere lasciato Ale chiama il falò, ma lui non si presenta.