''Ammazza che belva'': Selvaggia Lucarelli sfotte Francesca Fagnani

La giornalista ha criticato la collega per non aver fatto le domande ‘giuste’ a Filippo Facci

La compagna di Enrico Mentana infatti ha intervistato il giornalista al centro della polemica del momento, ma a qualcuno è apparsa molto 'soft'

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Francesca Fagnani per l’intervista che quest’ultima ha fatto a Filippo Facci su ‘La Stampa’. In questi giorni infatti Facci è al centro di un’accesa polemica dopo le sue parole sulla ragazza che accusa il figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache La Russa, di averla costretta ad avere rapporti intimi non consensuali con lui.

Selvaggia Lucarelli, 48 anni, sfotte Francesca Fagnani per l'intervista fatta a Filippo Facci

Secondo la Lucarelli, la Fagnani non avrebbe fatto le domande giuste a Facci, non lo avrebbe incalzato non solo sul caso in questione, ma neppure sulle tante cose scritte e dette in tv su altre donne nel corso degli anni (alcune francamente oltre la volgarità).

Condividendo alcuni stralci dell’intervista della Fagnani a Facci, Selvaggia, 48 anni, ha scritto in alcune Instagram Stories con un certo sarcasmo: “Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci”.

“‘Essere considerato un ses*ista’. E finische lì eh. Mica gli chiede conto delle cose che ha scritto in questi anni su colleghe e altre donne. Ammazza che belva”, ha poi aggiunto. Il riferimento alla “belva” è ovviamente legato al programma che la Fagnani conduce su Rai2, ‘Belve’.

Facci durante un recente articolo su ‘Libero’ ha descritto la ragazza che accusa il figlio del Presidente del Senato come “fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”.

Francesca Fagnani, 46 anni, è la conduttrice del programma 'Belve'

La cosa ha creato scalpore anche alla luce del passato di Facci, che è stato tra l’altro denunciato per stalking dalla madre dei suoi figli, e soprattutto del fatto che a partire da settembre la Rai gli ha affidato un programma quotidiano dal titolo “I Facci vostri”. Facci è infatti molto vicino al governo di destra attualmente al potere in Italia e per questo sarebbe stato “ricompensato” con una trasmissione sulla tv di Stato. E’ inoltre considerato piuttosto vicino anche alla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, già in difficoltà a causa dell’indagine sulla collega di partito Daniela Santanché indagata per falso in bilancio (ma che continua a rimanere seduta sulla poltrona di Ministro del Turismo).

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli attacca Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana. Tempo fa nel suo podcast ‘Il Sottosopra’ aveva duramente criticato la sua trasmissione ‘Belve’.

Una delle Story di Selvaggia Lucarelli

Aveva detto: “Francesca Fagnani fa la giornalista, ma quello che le sta più a cuore non è che il programma sia godibile, ma che sia notiziabile. Ovvero che tutti gli ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali facendo rimbalzare le dichiarazioni un po’ ovunque […] Belve è di fatto un programma di interviste dove l’intervistato è l’elemento meno valorizzato. Non viene fuori un ritratto inedito. C’è soprattutto l’urgenza evidente della conduttrice di strappare una frase ad effetto e il desiderio di avere la palla alzata per sottolineare una risposta magari fessa con una faccetta sprezzante o la battutina sarcastica”.

“Belve insomma è un programma pensato per valorizzare la personalità dell’intervistatrice, non dell’intervistato. Ovviamente con le dovute gerarchie perché se l’intervistato è il Presidente del Senato La Russa, la belva Fagnani è un po’ meno belva rispetto a quando intervista Pamela Prati”, aveva poi aggiunto.