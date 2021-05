Come sta Gianni Morandi dopo l'incidente? Nuova foto e aggiornamento

Gianni Morandi dopo l’incidente di cui è stato sfortunato protagonista non smette mai di far sapere ai fan come sta. In una nuova foto condivisa sul social il cantante 76enne regala l’ultimo aggiornamento: porterà un tutore che sarà fondamentale per il recupero della mano destra, gravemente danneggiata dalle ustioni.

“Nicola, tecnico ortopedico, mi prepara un palmare, fondamentale per il recupero della mano destra", scrive Gianni a corredo dello scatto in cui indossa il dispositivo medico. Nonostante le avversità non perde mai il sorriso e l’ottimismo.

Il brutto incidente domestico dello scorso 11 marzo poteva costare carissimo a Morandi. E’ stato costretto a un lungo ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena per le ustioni che hanno segnato mani e gambe. Ora va meglio, ma comunque non è facile.

"Qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato”, aveva commentato subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale il 7 aprile scorso. Gianni Morandi, scivolando malamente mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua tenuta, ha riportato ustioni sul 15 per cento del corpo. “Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda”, aveva sottolineato l’artista.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/5/2021.