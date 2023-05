Il compagno di Diletta Leotta, che gentleman! Porta i fiori alla conduttrice e a sua madre per La Festa della Mamma: le foto

Loris Karius, calciatore 29enne, regala due mazzi di rose di colore diverso

La 31enne incinta di 6 mesi e la madre Ofelia posano insieme col dono ricevuto

Loris Karius è un vero gentleman. Il compagno di Diletta Leotta in occasione della Festa della Mamma non lesina attenzioni alle donne della sua nuova famiglia. Porta i fiori sia alla conduttrice che a metà agosto prossimo lo renderà papà di una bambina che alla madre della siciliana 31enne, Ofelia.

Il compagno di Diletta Leotta, che gentleman! Porta i fiori alla conduttrice e a sua madre per La Festa della Mamma

Il calciatore tedesco 29enne, che gioca in Inghilterra con la maglia del Newcastle, cammina in strada sorridente con in mano due enormi mazzi di rose di colore diverso. Quelle rosso passione sono ovviamente per la sua Diletta, le altre, chiare, sono per la signora Castorina.

La 31enne incinta di 6 mesi e la madre Ofelia posano insieme col dono ricevuto

Loris Karius, calciatore 29enne, regala due mazzi di rose di colore diverso

La Leotta è felice del dono ricevuto, come pure l’adorata mamma, che tra poco sarà nonna. Le due sul social posano insieme. La conduttrice Dazn indossa un abito estivo color fucsia. Stringe tra le mani i fiori e la mamma fa lo stesso. Ha il volto accanto a quello della figlia: le due si adorano. “Auguri a tutte le mamme e alle future mamme”, scrive aggiungendo un’emoticon a forma di cuore.

La siciliana è felice: partorirà a metà agosto una bambina

Loris ha portato anche un dolce per celebrare la domenica speciale. Diletta e la madre si lasciano andare. Ma già stamane la presentatrice si allena in palestra. Vuole mantenersi in formissima anche col pancione. In tv sul parto recentemente ha detto: "La bimba nascerà a Milano. Io lavoro qui, il mio medico è qui. E’ bello farsi seguire dalla stessa persona. La roba assurda è che dovrebbe nascere il giorno del mio compleanno, il 16 agosto”.