Compleanno Principe William, la moglie malata condivide una foto di lui con i loro figli: guarda

Il neo 42enne gioca con i bambini tra le dune del Norfolk

La moglie ha scattato la foto: non si fa vedere perché malata di cancro

La scorsa settimana Kate è apparsa brevemente a un evento pubblico dopo mesi

Oggi, 21 giugno, il Principe William ha compiuto 42 anni.

Per l’occasione sull’account ufficiale dei Principi di Galles (ovvero suo e della moglie) è stata condivisa una nuova foto scattata di recente.

Nell’immagine l’erede al trono britannico salta tra le dune insieme ai suoi tre figli, ovvero George, 10 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6.

La foto è stata scattata da Kate Middleton, fotografa amatoriale, il mese scorso. Location, il Norfolk.

La nuova foto di William con i tre figli pubblicata in occasione del 42esimo compleanno dell'erede al trono

Vicino all’immagine questa didascalia: “Buon compleanno papà, ti amiamo tutti così tanto!”.

Kate non appare nella foto perché l’ha scattata lei, ma anche perché da mesi preferisce non farsi vedere dal pubblico a causa della sua battaglia contro il cancro.

Rara eccezione a questa regola è stata fatta la settimana scorsa per i festeggiamenti del compleanno di Re Carlo (che è nato a novembre, ma festeggia a giugno sperando che l’uggiosa Londra gli consenta qualche raggio di sole in più… non è stato però accontento visto che pioveva copiosamente).

Sebbene Kate sia apparsa un po’ provata alla parata, sembra che la chemioterapia stia dando i suoi frutti.

La stessa Middleton, anche lei 42enne, pochi giorni fa ha fatto sapere di non essere ancora “fuori pericolo” a causa del cancro, che si trova in una parte del corpo non meglio specificata.