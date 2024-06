''E' finita la storia con Mattia Narducci'': Anna Tatangelo e il modello si sono lasciati? Lei posta immagini con tutti i fratelli

Il Messaggero dà per certa la notizia della rottura: si starebbe preparando a un’estate da single

Anna Tatangelo è da un bel po’ di tempo che non si fa più vedere accanto a lui. Forse è proprio da questa assenza di coppia sul social che parte un rumor assordante. “E’ finita la storia con Mattia Narducci”, svela Il Messaggero. Il quotidiano dà per cerca la notizia della rottura tra la cantante e il modello più giovane di lei di dieci anni. Si sono davvero lasciati? Al momento nessuno dei due replica all’indiscrezione. Lei, però, posta immagini con tutti i fratelli. E’ accanto al primogenito Maurizio, classe 1977, la secondogenita Silvia, nata nel 1979, il terzogenito Giuseppe, 1985. Anna è la più piccola in famiglia: è nata nel 1987.

L’artista di Sora non sarebbe arrivata a festeggiare il secondo anniversario col 27enne. “Anna Tatangelo è di nuovo single. E' finita la storia con il modello Mattia Narducci. Ora la cantante, che trascorrerà l'estate con il figlio Andrea, il grande amore della sua vita, si dedicherà completamente alla musica”, scrive il giornale romano, non fornendo spiegazioni sulla rottura che sarebbe avvenuta tra i due.

Lei posta immagini con tutti i fratelli.

Narducci recentemente è stato tra i protagonisti in passerella della sfilata di Giorgio Armani. In molti attendevano Anna tra gli ospiti nel parterre, ma lei non è mai arrivata. Ora si aspettano eventuali conferme. Intanto c’è la famiglia e Andrea, quel figlio tanto desiderato avuto dall’ex Gigi D’Alessio. Il 14enne rimane il punto focale della sua esistenza da sempre.