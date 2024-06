La showgirl e imprenditrice 39enne fortemente debilitata improvvisamente

Alla soglia degli Anta dice: “Mi vedo più bella di quando ero più giovane”

Cristina Buccino ha rischiato grosso. A Diva e Donna la showgirl e imprenditrice 39enne racconta di essersi operata d’urgenza a inizio anno. “Questa cosa mi ha cambiato dentro”, confessa al settimanale.

''Questa cosa mi ha cambiato dentro'': Cristina Buccino racconta di essersi operata d'urgenza a inizio anno, ha rischiato grosso

Bella e sinuosa, non mostra segni dell’età che avanza. Alla soglia degli Anta l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi svela: “Forse, mi vedo più bella di quando ero più giovane”. Poi torna al momento critico, in cui è stata fortemente debilitata improvvisamente.”Ho ricevuto un insegnamento importante. Ovvero che tutto quello che hai può sparire o trasformarsi in una situazione di vita peggiore in un attimo”, spiega.

E’ accaduto tutto dopo una seduta di allenamento di kickboxing. La Buccino ha sentito un forte dolore alla schiena. Ha persino fatto iniezioni di cortisone per tre volte al giorno, pur di farlo scomparire. Ma a nulla è valso. Così è andata a farsi vedere da uno specialista. “Appena rientrata a Roma - svela ancora - ho fatto una risonanza e mi hanno diagnosticato un’ernia al disco con delle complicazioni importanti. L’ernia era scoppiata e alcuni frammenti stavano lacerando il nervo sciatico. Per questo oltre alla schiena sentivo un dolore lancinante alla gamba e al piede. Non solo non stavo in piedi, ma in pratica un piede non si piegava come dovrebbe”.

La showgirl e imprenditrice 39enne fortemente debilitata improvvisamente

Cristina ha dovuto sottoporsi immediatamente all’intervento. Lo ha fatto a Roma, dove è rimasta per due mesi: “Mi hanno detto che se non avessero ripulito bene tutti i frammenti avrei avuto problemi seri di movimento. La convalescenza è stata molto lunga. Sono stata operata il 29 febbraio e sto bene da circa un mese. Ho fatto tanta fisioterapia e pilates, ma soprattutto questa avventura mi ha cambiato dentro”. Quel che le è accaduto le ha insegnato “a dare la giusta dimensione a tante cose che prima, invece, avrei dato per scontate”.