Ilaria Clemente per essere al reality si era licenziata, ma nello show ha scoperto la cicogna

L’1 ottobre era uscita per “motivi personali” e subito erano cominciati i gossip sulla sua dolce attesa

Arriva l’annuncio che spiazza tutti: lei lo fa nella Casa davanti agli inquilini ‘freezati’. Ilaria Clemente confessa l’arrivo nella sua vita della cicogna. La concorrente dell’attuale Grande Fratello scopre di essere incinta nella Casa, l’1 ottobre esce per “motivi personali”, poi rientra durante la puntata e in diretta fa la sua rivelazione.

Concorrente dell'attuale Grande Fratello scopre di essere incinta dentro la Casa: l'annuncio spiazza tutti

Ila, classe 1994, esperta di cybersicurezza, romana doc, per essere al reality show si era licenziata. E’ legata a Daniele, nei giorni scorsi aveva svelato ai coinquilini di avere un sospettoso ritardo del ciclo mestruale. Autorizzata dalla produzione, è uscita per fare tutti gli accertamenti medici del caso e ha così avuto la conferma della dolce attesa.

Ilaria Clemente per essere al reality si era licenziata, ma nello show ha scoperto la cicogna

Alfonso Signorini dà alla ragazza il permesso di fare nuovamente il suo ingresso. Lei, al centro del salone, davanti a tutti, racconta la verità. “Lo so che sono scappata, un po' così di corsa. Sono qui per spiegarvi meglio: c'è da dire che quest'anno la vita con me è stata inaspettata. Il GF è arrivato, ma prima è arrivato l'amore e, niente, volevo dirvi che diventerete tutti quanti zii. Io e Daniele aspettiamo un bambino o una bambina".

La ragazza rivela a tutti la dolce attesa

I concorrenti, immobili, finalmente possono abbracciarla. Sono commossi dalla notizia. Vogliono saperne di più. La Clemente chiarisce: ”Ho fatto il test, le analisi. Non mi veniva il ciclo, ragazzi vi guardo sempre… Mi mancate tantissimo. Vi aspetto fuori il più tardi possibile".

Gli altri concorrenti l'abbracciano felici: ora tornerà alla sua vita reale

Il bebè verrà alla luce i primi di giugno. Signorini gioisce insieme a Ilaria e aggiunge: "Aspettiamo di conoscere il fidanzato. E’ la prima volta che succede". Lei svela: “E’ qui fuori, ma non è ancora pronto a farsi vedere”. Beatrice Luzzi commenta: “Questo sarà un motivo in più per chiamare lo show Grande Sorella".