Se in Italia i brand la evitano, Chiara Ferragni trova il bagno di folla in Grecia: le immagini dell'evento ad Atene

Si sta piano, piano ricostruendo come persona. Parole sue. Chiara Ferragni, dopo essersi fatta un po’ da parte dopo lo scandalo del ‘pandoro-gate’, adottando un profilo basso, torna protagonista. Se i brand in Italia la evitano, in Grecia la 37enne trova il bagno di folla. Le immagini dell’evento che la mette sotto i riflettori ad Atene, condivise da lei stesso sul suo profilo Instagram, parlano chiaro.

Appena atterrata la fashion blogger un un video la fashion blogger torna a parlare coi follower, proprio nelle stesse modalità di un tempo nemmeno troppo lontano. Prima in inglese e poi in italiano. “Ciao guys, mi fa strano parlare nelle storie, non parlo da una vita, però, mi mancava e voglio tornare a farlo piano piano. Sono ad Atene da ieri perché scatterò una cover, poi, abbiamo un evento per il mio brand di make up e, infine, cena”. spiega.

Inaugura un pop up store del suo marchio legato al make up: sicura di sé nel completo mannish parla alla gente

La Ferragni racconta: “Ieri sono stata malissimo tutto il giorno, ma tipo tutto il giorno a letto. Il che è strano perché non so cosa stia succedendo al mio fisico, dato che, anche la settimana scorsa sono stata quattro giorni a letto perché ero ko a causa dell'influenza. Il weekend, poi, è andato bene e, in seguito, sono stata di nuovo di me**a. Ora, però, sto meglio”.

Chiara si lascia fotografare e firma autografi

L'imprenditrice è felice e soddisfatta del risultato ottenuto

Chiara poi si fa bella, indossa il suo completo mannish black, gilet portato a pelle e pantaloni, e va all’inaugurazione del pop up store del suo brand make up: ad attenderla c’è un mare di gente, sono tutti assiepati davanti al negozio, la strada è letteralmente bloccata dalle persone accorse per vederla dal vivo e fotografarla. Lei firma autografi, sorride e con il microfono in mano ringrazia tutti.

La sera indossa un abito nero cut out per la cena in suo onore

Dopo gli scatti di rito, Chiara è già in pista per un altra serata mondana, una cena dedicata in onore del suo marchio. L’imprenditrice sceglie di mettere un abito tunica cut out lungo monospalla, sempre nero. Il capo le lascia la pancia totalmente scoperta. Glamour, si riprende il centro dei riflettori, anche se al momento lontana dal suo Paese.