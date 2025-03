''Ci siamo conosciuti a Milano'': Vittoria Ceretti, fidanzata italiana di Leonardo DiCaprio, parla per la prima volta del loro amore

La 26enne originaria di Brescia è da un paio d’anni legata al divo hollywoodiano

Ora per la prima volta ha parlato un po’ di lui con i media

Sulla copertina del nuovo numero di ‘Vogue France’, ha rivelato anche dove si sono conosciuti

Vittoria Ceretti ha parlato per la prima volta pubblicamente della sua relazione con Leonardo DiCaprio da quando sono iniziati i gossip sui due nell'agosto 2023.

La modella italiana 26enne - originaria di Brescia - è la protagonista della nuova copertina del numero di aprile 2025 di “Vogue France”. Ha parlato per la prima volta della vita sentimentale con il premio Oscar 50enne, che però non ha mai citato direttamente ma che viene definito nell’articolo come un “attore molto, molto famoso”.

Ha rivelato dove si sono incontrati: “A Milano. Ma preferisco non scendere nei dettagli!”. Ha risposto alla domanda se avesse visto il film più famoso del suo fidanzato, ovvero Titanic, ha replicato: “E’ un film iconico...”.

Vittoria Ceretti, 26 anni, e Leonardo DiCaprio, 50, sono stati paparazzati varie volte insieme ma non hanno mai calcato alcun red carpet in coppia

Ha poi spiegato di non apprezzare affatto quando viene identificata come “la fidanzata di”.

“Non appena sei in una relazione con qualcuno che ha un seguito più grande del tuo, diventi 'la fidanzata di', o 'il fidanzato di', per quel che conta”, ha affermato.

“E questo può essere estremamente fastidioso. All'improvviso, la gente parla di te come la fidanzata di qualcuno che era l'ex di qualcun altro. Quindi non è piacevole pensare che non puoi amare chi vuoi, a causa delle etichette che la gente sente il bisogno di attaccarti”, ha continuato.

Vittoria è una modella italiana nata a Brescia, oggi famosa in tutto il mondo

Ha sottolineato che frequentare “una delle persone più desiderate al mondo”, come descritto da Vogue France, è qualcosa a cui ci si abitua: “È qualcosa che impari. Se quello che stai vivendo è reale, se sai che vi amate, allora non c'è motivo di allarmarsi. Perché l'amore protegge e dà sicurezza”.

DiCaprio e la Ceretti hanno mantenuto la loro relazione super riservata da quando è iniziata quasi due anni fa. Sono stati avvistati in diverse occasioni insieme, incluse diverse vacanze anche in Italia.