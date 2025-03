La 38enne si è reinventata: conduce un programma su R101 e fa la mamma di Daniel, nato nel 2017

E’ single dopo la fine del legame con Andrea Viganò, in arte Pistillo, da cui ha avuto il figlio

Melita Toniolo non rinnega il passato, ma al Corriere della Sera confessa: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. La 38enne si è reinventata: conduce un programma su R101 e fa la mamma di Daniel, nato nel 2017. Non ha voglia di innamorarsi: è single dopo la fine del legame con Andrea Viganò, in arte Pistillo, da cui ha avuto il figlio. I due sono stati una coppia dal 2015 al 2021.

''Adesso non rifarei il GF e la Diavolita'': Melita Toniolo rivela quale show tv pensava avrebbe condotto, ma non le è stato affidato

Volto tra i protagonisti del Grande Fratello 7, nella Casa conobbe Alessandro Tersigni, a cui è stata legata dal 2007 al 2009. Melita ha incarnato il sogno erotico di molti da Diavolita, sensuale e irriverente inviata del programma cult di Italia 1 Lucignolo. Sul reality e l’esperienza nella trasmissione creata da Mario Giordano dice: “Mi fa effetto che la gente si ricordi di quella mia esperienza quando avevo più o meno 20 anni e anche di Diavolita, cose che adesso però non rifarei. Quello che mi è rimasto nel cuore è stato sicuramente Colorado che mi ha formato anche a livello professionale ma ricordo anche la ‘Talpa’ che è stata una esperienza formativa”.

La Toniolo Colorado lo sognava. Non ha alcuna remora a confessarlo. Dal novembre 2011 al marzo 2012, del resto, aveva girato l’Italia conducendo il festival Colorado Tour. Il timone dello show, però, non l’ha raggiunto. “Penso che sia necessario trovarsi al posto giusto nel momento giusto, si vede che io in qualche caso avevo sbagliato stazione. Sognavo di presentare Colorado, programma comico, ma evidentemente non doveva succedere. Certo, penso a quel periodo con grande affetto, ma senza il dolore per la perdita di un’occasione”, ammette.

Adesso è serena alla guida di Good Times. “Sì e credo che il merito sia stato di mio figlio. Dopo la pausa professionale è scoppiata in me grazie a lui la voglia di ripartire quasi da capo. Io adesso voglio restare nella stazione in cui mi trovo, più di quello che sto facendo non so se ci sia qualcosa che potrebbe rendermi più felice”.