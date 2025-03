Modella, influencer e cantante italo dominicana, aveva annunciato l’intervento

La Marturani, questo il suo vero cognome, 32 anni, ha partecipato al programma nel 2019

Silvia Tirado, ex volto di Temptation Island, a cui ha partecipato nel 2019, si mostra in clinica dopo la mastoplastica. “Sto patendo le pene dell’inferno per il dolore”, confessa la 32enne. Modella, influencer e cantante italo dominicana nata a Roma, aveva annunciato l’intervento qualche giorno fa nelle sue IG Stories.

''Sto patendo le pene dell'inferno per il dolore'': l'ex di 'Temptation Island' Silvia Tirado si mostra in clinica dopo la mastoplastica

La Marturani, questo il suo vero cognome, che al reality si legò a Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco, con cui poco dopo finì anche in modo turbolento, nel breve video condiviso sul social aveva spiegato di avere un problema di ‘grinze’ sul seno, il rippling, pieghe nella zona delle protesi mammarie: “Le ho fatte nel 2017, ma dovrò fare la sostituzione. Sono in ansia perché so a cosa andrò incontro”, aveva confessato

“Ho protesi sottoghiandolari tonde, da 350 (cc, ndr). Mi è venuto il rippling, soprattutto a destra, delle striature, delle grinze ecco. Si chiama ‘rippling’ - aveva aggiunto Silvia - L’intervento me lo pago io, uno i soldi li spende come meglio crede. Purtroppo mi tocca, è un problema che andrà sempre a peggiorare. E’ abbastanza visibile. Dopo tanti anni possono accadere queste cose. Dovrò stare un bel po’ immobile a letto. Dato che mi devo operare ho deciso che anziché mettere le protesi tonde, le metto anatomiche. Non mi piace il seno grande quindi non farò due ‘brocche’ così. Mi piace rimanere molto ‘classy’ (elegante, ndr). Sono alta, magra, già abbastanza marcata di mio”.

Modella, influencer e cantante italo dominicana, aveva annunciato l’intervento

Adesso, dopo l’operazione, è ancora molto sofferente. La Tirado si mostra nel letto della clinica in cui è ricoverata e scrive: “Sto patendo le pene dell'inferno per il dolore, ma spero ne valga la pena”. Poi, per chi non avesse visto le storie precedenti, fa un riassunto e chiarisce: “Dopo 8 anni ho avuto un problema alle protesi: il rippling. E ho dovuto sostituirle, cambiando piano da sotto ghiandolari a sotto muscolari. Ho approfittato anche per cambiare le protesi da tonde ad anatomiche”.