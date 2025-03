Giulia De Lellis e Tony Effe innamorati e beati alle Maldive insieme: la foto sotto al sole 

Dopo giorni di vacanza in coppia, senza mostrarsi a due sui social, vincono la reticenza

E’ l’influencer 29enne a condividere alcune immagini col trapper 33enne

Sono volati via qualche giorno fa, ma all’inizio non si sono mai mostrati in coppia sui social, mantenendo il più stretto riserbo. Giulia De Lellis e Tony Effe vincono la loro reticenza e la voglia di privacy e si fanno vedere innamorati e beati alle Maldive insieme. La foto sotto il sole racconta la passione che li tiene uniti più che mai.

E’ l’influencer 29enne a condividere alcune immagini con trapper 33enne a cui è legata da quasi un anno. I due alloggiano in una splendida Grand Water Villa with Pool, che si estende su una superficie di ben 241 metri quadrati, nel cinque stelle One&Only Reethi Rah Luxury Resort, situato nell’omonima isola nell’atollo di Male Nord. E’ un luogo da sogno: il villaggio a tre ristoranti, un centro benessere con una Spa incredibile e tutti i confort possibili.

Giulia e Tony, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, sorridono estasiati per la pausa che si sono concessi ai tropici. Quando torneranno a Milano andranno a vivere nella nuova casa presa nel cuore della città, così si vocifera almeno.

La stanza misura ben 241 metri quadrati

La coppia anche ai tropici non rinuncia agli immancabili e trendy mocassini

Finora la De Lellis, nonostante avesse un appartamento suo nel capoluogo lombardo, sembra che convivesse a casa del fidanzato. Ma ci sono progetti che li portano a desiderare un nido d’amore più grande. Anche se la romana su un possibile bebè, recentemente, ha detto: “Sono sempre stata un’amante dei bambini, voglio un figlio da quando ho memoria, ma non ho troppe ansie. Certo, l’orologio biologico, a un certo punto, conta e non va trascurato. Ma io non programmo nulla. Un figlio quando arriverà, arriverà”.