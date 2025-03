Federica Pellegrini si tatua il muso di tutti i suoi amati cani sul braccio: guarda 

Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca sono parte integrante della sua famiglia

“Famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato”, scrive la 36enne

Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, i suoi quattro bulldog francesi, sono parte integrante della sua famiglia. Federica Pellegrini si tatua il muso di tutti i suoi amati cani sul braccio. Su Instagram condivide alcune immagini in cui è dalla tatuatrice Ilarybell, esperta proprio nel disegnare sulla pelle gli amici a quattro zampe degli umani, e poi mostra il risultato finale. "Ohana significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. G.G. Grazie Ilarybell, sei fantastica”, scrive la 36enne. E' una frase tratta dal film di animazione della Disney Lilo & Stitch.

Federica Pellegrini si tatua il muso di tutti i suoi amati cani sul braccio

La Divina ha da sempre un rapporto speciali con gli animali. Sin da subito, appena dopo il parto, il 3 gennaio 2024, ha abituato i cagnoloni alla presenza di Matilde. Anche il marito 42enne Matteo Giunta li adora. Non potrebbero mai separarsene.

Va nello studio della tatuatrice Ilarybell

Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca sono parte integrante della sua famiglia

La Pellegrini vive un rapporto sereno da moglie e mamma. Sul secondo figlio, un fratellino o una sorellina per la sua bimba, però, frena. A Chi dice: "Certo, è difficile. Devo dire che in questo momento passo dal dire 'Ok, ce la possiamo fare' a un bel 'Assolutamente no!'. Dipende un po' dalle giornate, però ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido”. Forse più in là.

La 36enne è felice del risultato finale e sorride con l'artista che ha realizzato il suo desiderio

Molto impegnata con il Cio e nel sociale, sostenitrice Fondazione Giulia Cecchettin, che combatte la violenza di genere, per Matilde sogna un mondo più sicuro: “La sicurezza tocca tanti aspetti: voglio che possa essere sicura a scuola, mentre cammina per strada, che possa avere la libertà delle sue scelte, con la tranquillità che non le capiterà niente di male. Sicura se torna a casa la sera alle due di notte. Che possa conoscere tutte le persone che vuole senza che le succeda nulla di brutto, se non le delusioni amorose che abbiamo avuto tutte".