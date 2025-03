Adriana Volpe paparazzata per la prima volta col nuovo compagno conosciuto in tv: baci d’amore 

La 51enne pizzicata insieme al presidente nazionale Cna Dario Costantini, 49 anni

“Dopo la fine del matrimonio avevo perso fiducia nell’amore. Pensavo che sarei rimasta single, e invece, la vita, quando meno me lo aspettavo, è riuscita a sorprendermi”, ha sottolineato Adriana Volpe pochi giorni fa. Le nozze con Roberto Parli, finite male, le avevano lasciato l’amaro in bocca, ma anche un tesoro inestimabile: la figlia Gisele, nata nel 2011. La conduttrice 51enne è andata avanti: ora al suo fianco c’è il presidente nazionale Cna, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Dario Costantini, 49 anni, imprenditore nato a Piacenza. Per la prima volta è stata paparazzata col nuovo compagno conosciuto in tv da Diva e Donna: i due si scambiano baci d’amore.

La Volpe, nel cast del nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, in onda il sabato sera su Rai1 in prima serata, è nuovamente serena. A Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona, a inizio febbraio scorso aveva rivelato come una semplice intervista che doveva fare per il suo programma, Missione Lavoro, si fosse trasformata nel colpo di fulmine che ti cambia l’esistenza.

“Stavo facendo quell’intervista, lo guardavo negli occhi, ascoltavo le sue risposte, però guardavo oltre… Guardavo quegli occhi, quella profondità di sguardo. Sai quando dicono che Cupido lancia una freccia? Io in quel momento mi sono sentita trafitta. Ho pensato che fosse una persona profonda, seria e affidabile”, aveva spiegato Adriana. E aveva aggiunto: “Poi ci siamo avvicinati in punta di piedi e conoscendolo mi ha colpito proprio la serietà, è una persona riservata, garbata, estremamente educata. Poi una cosa che mi piace tantissimo di lui è il senso di responsabilità che ha”.