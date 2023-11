''Consumata dalla malattia in appena sette mesi'': com’è morta Anna Kanakis a soli 61 anni

Dopo la diffusione della tragica notizia il 21 novembre, in molti stanno piangendo l’ex Miss Italia

L’elegante attrice sarebbe stata portata via da una malattia che non le ha lasciato scampo in pochi mesi

Da alcune ore il mondo dello spettacolo italiano è in lutto dopo la tragica notizia della morte di Anna Kanakis.

Nella serata di ieri, martedì 21 novembre, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa dell’ex Miss Italia, attrice e scrittrice. Aveva solo 61 anni.

Anna Kanakis sarebbe stata portata via da una malattia durata appena 7 mesi secondo Il Messaggero

Adesso in molti, sgomenti, si stanno chiedendo cosa abbia portato via una donna tanto bella, elegante e brillante, che nella sua lunga carriera ha lavorato in oltre 30 film, alcuni dei quali internazionali, e ha scritto tre apprezzati libri.

A provare a dare una risposta a questa domanda è stato il quotidiano romano Il Messaggero. Secondo la testata, Anna, che viveva ormai da decenni nella Capitale, è stata portata via da una malattia che non le ha lasciato scampo in appena qualche mese.

La testata scrive infatti che la Kanakis si è spenta a causa di “una malattia che l’ha consumata in appena sette mesi”. L'agenzia di stampa Adnkronos parla di un tumore del sangue, sarebbe venuta a mancare domenica sera all'ospedale Umberto I della Capitale.

In molti oggi piangono l'ex Miss Italia e attrice, amata e stimata da tanti

Nel frattempo in molti, tra chi l’aveva conosciuta, hanno voluto ricordarla con qualche parola.

Via social hanno dato voce al proprio dolore anche Patrizia Mirigliani, patron proprio di Miss Italia (Anna fu eletta reginetta di bellezza a soli 15 anni nel 1977), e Serena Grandi.

La prima ha pubblicato su Instagram una foto di Anna e ha scritto: “Troppo giovane Anna, che dispiacere”. La seconda sempre via social ha invece commentato: “Ciao Anna, vola e fai un bel viaggio serenamente… tvb”.