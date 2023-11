La 30enne: “Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti”

I due hanno dei dubbi, ma non li svelano fino in fondo, uscendo allo scoperto definitivamente

Sono una coppia anche in tv, a Ex On The Beach. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono lasciati, così dicono a Chi. Però ammettono che qualcosa non va, nonostante condiscano tutto con belle parole sul loro legame. “Nel nostro rapporto ci sono mancanze”, rivela l’ex velino 33enne. La 30enne chiarisce che al momento, però, queste mancanze le tengono per sé.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sulla crisi: ''Nel nostro rapporto ci sono mancanze''

Sui rumor di addio l’influencer italo-persiana dice: “Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti”.

Pierpaolo parla della loro unione e ammette: “Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi”. Giulia però mette le mani avanti e precisa: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi”.

La 30enne: “Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti”

La Salemi aggiunge: “Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero. Ti rendi conto che c’è gente che pensa che stiamo insieme per un contratto o per interessi economici? Ma davvero c’è così tanto disagio in giro?”.

Si vogliono bene, ma qualche problemino c’è. Quando gli si domanda dove stiano andando insieme, pur assicurando che va tutto bene, Pretelli sottolinea: “Quando ci sposeremo o ci lasceremo lo decideremo solo noi. E, credetemi, potrebbe succedere domani, fra un anno o mai. Ma lo decideremo io e Giulia guardandoci negli occhi”. “Ci sono tante coppie infelici che trascinano il proprio rapporto fino a farsi male, che vanno avanti per inerzia e abitudine, che non hanno più stimoli. Coppie che, piuttosto che affrontarsi, preferiscono il tradimento. Noi no. Se dovessimo renderci conto che è finita, ci saluteremmo prima che tutto questo ci possa travolgere. E rovinare la storia d’amore più importante della nostra vita”.