Morgan dopo il licenziamento da X Factor sbotta in tv: ''Fedez è stato violento davanti a mia figlia''

Morgan non rimane in silenzio. Dopo il licenziamento con effetto immediato da X Factor sbotta. Prima in una conferenza stampa su WhatsApp risponde alle domande dei giornalisti. Poi in tv svela la sua verità a Valerio Staffelli, che gli consegna il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. “Fedez è stato violento davanti a mia figlia”, afferma. Parla della sua ultimogenita Maria Eco di 3 anni (è padre anche di Anna Lou, 20 e Lara, 9 anni). Al momento non esistono video che confermino le sue parole, anche se l’artista afferma che tutto sarebbe accaduto davanti alle telecamere del talent show.

Marco Castoldi confida che Fedez lo avrebbe aggredito verbalmente dopo le parole da lui dette in diretta al rapper: “Sei troppo depresso per farmi da psicologo”. “Dopo l'ultimo live, ho chiesto scusa a Fedez via messaggio, nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Ero nel camerino, ha bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni che mi chiedeva: ‘Papà perché ce l'ha con te?’. Gridava e bestemmiava e diceva: 'O lui o io, dovete cacciarlo'”, racconta.

“Ho sempre pensato Fedez fosse un ragazzo intelligente, con un buon vocabolario, con cui si riuscisse ad avere a che fare, sinceramente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia di cui mi è dispiaciuto molto, sono stato molto vicino a lui per quanto possibile, consolandolo con parole e musica, provando a dargli forza per rimettersi. Sinceramente l'essere umano a me interessa sempre più di ogni altra cosa, perché la vita è importante e vedere un ragazzo di 33 anni che lotta per la vita, ogni cosa ha meno importanza. Fedez non è un mio nemico, lui ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chi se ne frega. Il problema non è quello”, dice ancora Morgan.

Sulla cacciata il cantautore precisa: “Non so chi abbia voluto la mia testa. So che ho sentito parecchia inimicizia lì dentro, che non ho sentito rispetto nei miei confronti, che mi si voleva male, che mi si volesse sfavorire sotto ogni punto di vista, dato che quando prendo la parola normalmente riesco a far valere le mie ragioni, si provava a farmi parlare il meno possibile”.

Morgan conferma tutto anche a Staffelli: “A X Factor c’è una cricca, sono tutti interessi economici connessi. Una cricca italiana. Lavorano nella stessa azienda, sono gestiti dallo stesso manager, firmano le canzoni nel senso nell’album di Michielin c’è la firma di Dargen D’Amico, in quella di D’Amico quella di Fedez, la stessa Annalisa! La canzone chi gliel’ha scritta? Simonetta! Che collabora anche con Fedez! E Fedez collabora con Dargen e Dargen collabora con la Michielin e la Michielin fa i dischi per la Warner e la Warner è il produttore di X Factor! Io non c’entro niente lì dentro, è chiaro che mi danno la mazzata!”.

E' un fiume in piena e non risparmia alcuno

Poi sul ‘vaffa’ ad Ambra Angiolini e su Fedez rimarca: “Ho mandato a quel paese Ambra perché mi ha detto ‘mi tratti così perché sono donna’. Ma figuriamoci, Questa è gente di cui bisogna aver paura. In un mondo dove bisognerebbe parlare di inclusione loro escludono e licenziano. Io con loro mi sento non voluto. Fedez mi ha detto cose gravi, ha sbraiato alla fine della puntata. Bestemmiava, è stato violento e ha detto che mi avrebbe scagliato contro tutti i depressi. E l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. ‘O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni!’. E anche minacce tipo ‘Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente’. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese. Una cosa agghiacciante, picchiava sulle pareti. Non c’era solo lui, ma pure la sua gentile consorte”.