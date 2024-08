''Il corpo non ha niente di scabroso, non mi imbarazza mostrare il fisico'': Elodie parla delle nuove foto per il Calendario Pirelli

La cantante 34enne è stata scelta tra i protagonisti dell’almanacco 2025

A ‘Il Messaggero’ ha spiegato che di non avere problemi a mostrarsi senza veli

Elodie non ha problemi a mostrarsi come mamma l’ha fatta, anzi.

La cantante 34enne è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2025, conosciuto anche come ‘The Cal’.

A ‘Il Messaggero’ ha spiegato di essere stata felicissima quando ha saputo di essere stata scelta, prima italiana dal 2017.

“Non avrei mai accettato di posare per un calendario. Ma The Cal è unico, ha raccontato negli anni il mondo della moda, del cinema, gli uomini e le donne, i grandi fotografi e le grandi modelle. In più, sono poche le italiane che lo hanno fatto”, ha detto al quotidiano.

Elodie Di Patrizi, 34 anni, non ha imbarazzo nel mostrare il suo corpo

“Di me stessa ho un’immagine che è rimasta bimba, mi fa strano pensare di essere diventata una donna. Ero emozionata e anche un po’ imbarazzata per questo. Poi, non è solo questione di fisicità, ma di quanto sei di spicco”, ha poi aggiunto.

Dalle prime immagini arrivate dal set, sembra quasi che Elodie fosse completamente senza veli davanti all’obiettivo: “In realtà avevo addosso una piccolissima mutandina color carne. Ma in generale è bello che quest’anno Pirelli abbia riscoperto il nudo”.

La cantante è tra i protagonisti del Calendario Pirelli 2025

“Noi nasciamo nudi, il nostro corpo è semplicemente un involucro che racchiude l’anima: in sé non ha niente di così scabroso, siamo noi che lo rendiamo tale. A me comunque imbarazza mostrare i sentimenti, non il mio fisico”, ha sottolineato.

La Di Patrizi, questo il suo cognome, è anche contenta che nel calendario quest’anno ci siano uomini, donne e donne transgender.

Elodie sul set del Calendario Pirelli 2025

“Mi piace che sia così vario, evita di cadere nello stereotipo della donna fotografata per l’uomo. Il giorno in cui ho scattato, con me c’era Hunter Schafer (modella transgender, ndr), che è di una bellezza strepitosa: non sapeva chi io fossi, ma è rimasta lì a guardarmi”, ha fatto sapere.

Infine ha spiegato che per lei la bellezza è “il modo in cui ci si muove, gli occhi che rendono viva una persona, la gentilezza. Bellezza non è solo un’equazione matematica, una questione di proporzioni, di simmetria del volto e di gambe lunghe”.