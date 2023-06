''Sono corteggiato da molti uomini etero'': Giacomo Urtis fa anche una rivelazione sulle sue doti amatorie

Il medico estetico dei vip col nuovo look e i nuovi interventi confessa di piacere parecchio

A settembre ha in agenda un altro ritocchino al viso: è tutto pronto per migliorarsi ancora

Giacomo Urtis, col suo nuovo look, capelli lunghi biondi, fisico scolpito anche grazie al bisturi e labbra carnose con il lip lift appena fatto, piace molto. A Novella 2000 il medico dei vip 45enne svela: “Sono corteggiato da molti uomini etero”. Fa anche una rivelazione sulle sue doti amatorie, del tutto inaspettata.

“Sono molto corteggiata da uomini etero e talvolta mi capita di ricambiare interesse, salvo poi stufarmi per la loro ostinazione a mantenere il piede in due staffe. Ad alcuni ho chiesto: ‘Se mi ami, perché non lascia la tua ragazza?’”, racconta Urtis. Spiega cosa gli hanno risposto i diretti interessati: “‘Perché mi fa pena’. Come si possa portare avanti una storia in nome della compassione? Io non potrei mai, ho bisogno di passioni travolgenti”.

Giacomo non ha preferenze tra uomini e donne: “In realtà mi sento sedotto da chi mi fa stare bene, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina. In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo, nonostante la gente immagini tutt’altro. A letto so fare bene solo un paio di cose…”.

Parla di sé al femminile Urtis, chiarisce: “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny, ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo ancora fatto chiarezza in me stesso. E’ un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza”.

Ha ritoccato le labbra perché “apparissero carnose, però naturali”. Ha alzato anche la punta del naso “per acquisire un aspetto vagamente femminile”. Non ha ancora finito. Giacomo confessa: “A settembre mi aspetta un altro intervento di cui non do approfondimenti, è una sorpresa. Vi anticipo solo che ha a che fare col viso, quanto al corpo l’ho già plasmato a mio piacimento e sono soddisfatta. Va da Dio! Magari potrei tornare moro, riccio o chessò io, maschione”.